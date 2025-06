¿Sabe o no sabe?

Ciudadanos, funcionarios y personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) quedaron atónitos luego de que el director de la referida dependencia gubernamental, David Richardson, afirmara que desconocía que existe una temporada de huracanes.

El comentario, que citan medios especializados como The New York Times, Político y Reuters, indica que Richardson habría hecho la confesión en medio de una reunión en la que hablaban sobre la temporada de huracanes, que oficialmente inició el pasado domingo, 1 de junio.

La reunión se llevó a cabo ayer, lunes. Dos empleados, que pidieron mantener el anonimato, hablaron con The New York Times y dijeron que el director de FEMA dijo no saber nada sobre la temporada ciclónica.

Tras la publicación y la preocupación que generaron las declaraciones, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a FEMA, confirmó que el funcionario hizo expresiones sobre el desconocimiento de la temporada de huracanes, pero dijo que se trató de una “broma”.

El comunicado añadió que FEMA se enfocará en la respuesta ante desastres y recordó que la administración de Donald Trump continuará “reformando” la agencia, que ya ha sufrido cortes presupuestarios en plena temporada ciclónica.

Para este año 2025, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés), que tiene bajo su sombrilla al NHC, pronosticó una temporada de huracanes activa para el océano Atlántico.

La predicción es que se formarán de entre 13 a 19 tormentas (con vientos de 39 millas por hora o más). De esas, se espera que entre 6 y 10 se conviertan en huracanes (con vientos de 74 mph o más), incluidos entre 3 y 5 huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más).