Momentos de tensión se palpan a las afueras del Tribunal Supremo estatal de Manhattan, donde el expresidente Donald Trump escuchará esta tarde de parte del juez Juan Merchan los cargos que pesan contra él.

Desde anoche, los medios de comunicación ya estaban a las afueras del lugar, pues el magistrado le prohibió la transmisión en vivo dentro de la corte. Por lo contrario, solamente les permitió el acceso a cinco fotógrafos, por intereses “contrapuestos”, pese a que no dudó del interés “importante y sin duda genuino” de los medios.

Aledaño a los medios de comunicación, varios simpatizantes se conglomeraron desde temprano, la gran mayoría de ellos luciendo gorras rojas con la frase que popularizó el expresidente republicano durante la campaña presidencial del 2016 “Make America Great Again” (Que América vuelva a ser grande). Algunos ondeaban la bandera estadounidense u otra con alusión a la campaña presidencial de Trump de cara al 2024. Mientras, otros cargaban pancartas, como algunas que leían “Blacks For Trump”, traducido a “Negros a favor de Trump” y otras con insultos al actual presidente afiliado al Partido Demócrata, Joe Biden. También, tenían pancartas exigiendo investigaciones a otros políticos, así como algunas que leían “Injustice Anywhere Is Injustice Everywhere” (La injusticia en cualquier lugar es injusticia en todos los lugares). A eso de las 9:15 a.m., se produjo un forcejeo entre los simpatizantes. Además de varios gritos y empujones, no se han registrado incidentes violentos.

Ya para las 11:00 a.m. aumentó la cantidad de personas en el limítrofe del tribunal y, divididos entre las barreras de la Policía, se enfrentaron los opositores y simpatizantes de Trump. Por su parte, los opositores- algunos portando imágenes de la bandera puertorriqueña y a son de panderetas y silbatos- chantajeaban “Lock Him Up!”, que se traduce a “Encarcélalo”, y “Trump Is A Liar” (Trump es un mentiroso). En sus manos, cargaban pancartas que leían “Lock Him Up!”, “Trump Is The Definition Of Depravity” (Trump es la definición de depravado) y “Witches Know This Isn’t a Witch Hunt” (Las brujas saben que esto no es una caza de brujas), que es alusivo a la acusación del exfuncionario que alegó ser víctima de, precisamente, una caza de brujas.

Al principio, los que estaban a favor mantuvieron silencio, pero cuando los opositores se acallaron, inmediatamente les respondieron con “USA! USA!”. La tranquilidad entre ambos bandos fue breve, pues en pocos minutos comenzaron a gesticular y acusarse uno al otro de provocar “disturbios”. A esto, los opositores le exigieron al bando contrario “Nazis Go Home!” (Nazis, regresen a su casa). De ahí en adelante, se produjo un “toma y dame” de frases entre ambos, así como insultos donde se cuestionaban sus capacidades intelectuales.

Más temprano, un momento de conmoción fue con la llegada de Todd Blanche, el renombrado abogado defensor penal de cuello blanco y exfiscal federal, pues Trump lo contrató como su abogado principal.

Para representar al expresidente, Blanche renunció a su puesto en la firma de abogados Cadwalader, Wickersham & Taft, reportó POLITICO. En adición a Blanche, Susan Necheles and Joe Tacopina también lo representarán.

Con esta imputación, Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales tras ser acusado por un gran jurado de Nueva York en un caso relacionado con el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo una relación en 2006.

Los cargos exactos por los que ha sido imputado se desconocen, por cuanto el escrito de acusación está bajo secreto de sumario.