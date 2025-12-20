Washington. El gigante chino de las redes sociales TikTok llegó a un acuerdo para que sus operaciones en Estados Unidos queden bajo el control mayoritario por inversores estadounidenses para cumplir una orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, firmada en septiembre, informó este jueves la cadena CBS.

La nueva estructura establece que Oracle Corporation y la firma de capital privado Silver Lake tendrán cada una un 15% de la empresa conjunta estadounidense, mientras que ByteDance, matriz china de TikTok, retendrá menos del 20%, de acuerdo con un archivo que obtuvo acceso CBS.

De acuerdo con el archivo, MGX, firma de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, contará también con un 15% de participación y la compañía estadounidense controlará la junta directiva y tendrá la mayoría en las decisiones estratégicas.

El acuerdo pone énfasis en el control estadounidense sobre el algoritmo de recomendaciones y la moderación de contenido dentro del país, cumpliendo con los objetivos de seguridad y soberanía digital promovidos por Trump.

Además, los datos de los usuarios estadounidenses serán almacenados localmente en una nube gestionada por Oracle, reforzando las garantías de protección de información sensible.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, indicó que todavía queda “más trabajo por hacer” antes de la finalización del acuerdo, prevista para el 22 de enero de 2026, y destacó que la reestructuración permitirá que más de 170 millones de estadounidenses continúen usando la plataforma bajo control mayoritariamente local.

El pacto se enmarca en la orden ejecutiva de Trump que dio a TikTok un plazo de 270 días, que vence este diciembre, para cortar sus lazos con ByteDance o enfrentar la prohibición en Estados Unidos. La medida refleja la estrategia del republicano de garantizar que las operaciones de plataformas extranjeras críticas en Estados Unidos queden bajo supervisión y propiedad estadounidense.