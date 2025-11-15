Tirotean policías durante intervención en Kansas
Todavía no se sabe cuantos resultaron heridos.
CARBONDALE, Kansas. Varios agentes del orden público resultaron heridos de bala la mañana del sábado mientras respondían a una llamada en una residencia en una zona rural al sur de Topeka, Kansas. El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. Se desconoce cuántos agentes estuvieron involucrados.
Su estado de salud es “aún muy delicado”, declaró Melissa Underwood, portavoz de la Oficina de Investigación de Kansas. Las autoridades estaban a la espera de divulgar información sobre un sospechoso, agregó. No se sabe si hubo más heridos.
La zona del tiroteo es una región rural cercana a la Carretera Federal 75. No existe ninguna amenaza activa para la población, afirmó Underwood. Se ha programado una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Carbondale.