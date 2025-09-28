Un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia en Michigan durante los servicios del domingo y al parecer le prendió fuego al edificio, matando al menos a una persona e hiriendo a nueve antes de que la policía le disparara, informaron autoridades.

Cientos de personas estaban dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc cuando un hombre de 40 años embistió su vehículo contra la puerta principal, se salió y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye.

El sospechoso al parecer incendió la iglesia, dijo Renye a los periodistas. Salían llamas y humo del lugar durante horas antes de que el incendio fuera extinguido. Los socorristas luego estaban revisando los escombros.

“Creemos que encontraremos algunas víctimas adicionales una vez que encontremos el área donde estaba el fuego”, indicó Renye.

Scott Bennett, supervisor de Grand Blanc, sostuvo que el tiroteo y el incendio son “una tragedia que nadie quiere enfrentar”.

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová.La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.