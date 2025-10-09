Tiroteos en distintos lugares del área de Houston dejan cuatro muertos, incluido el sospechoso
La policía aún está tratando de determinar si el tiroteo se trató de un caso de furia al volante
HOUSTON. Se cree que un hombre mató a disparos a tres personas en dos lugares diferentes del área de Houston el miércoles antes de quitarse la vida, informaron las autoridades, quienes aún intentan determinar un motivo.
“Las primeras indicaciones son que todo está relacionado”, señaló el teniente del Departamento de Policía de Houston, Larry Crowson.
Alrededor de la 1 de la tarde, un hombre que circulaba a bordo de un auto en Sugar Land, un suburbio de Houston, abrió fuego en varias ocasiones contra otro vehículo, hiriendo a su conductor, quien más tarde fue declarado muerto en un hospital, señaló Alicia Alaniz, portavoz de la policía de la ciudad. La policía aún está tratando de determinar si el tiroteo se trató de un caso de furia al volante, comentó Alaniz.
Aproximadamente media hora después, la policía de Houston recibió una llamada sobre un tiroteo en un taller mecánico a unos 11 kilómetros (siete millas) al sureste del lugar del primer incidente. Crowson dijo que el tirador le disparó a un mecánico y a un testigo que lo filmaba mientras abandonaba la escena.
La descripción del tirador y del vehículo en el que viajaba coincidían con los relatos del tiroteo en Sugar Land, indicó Crowson.
La policía encontró al agresor sin vida dentro de su vehículo a unos seis kilómetros (cuatro millas) de distancia. Las autoridades creen que se suicidó.
La policía no ha dado a conocer los nombres de las víctimas ni del tirador.