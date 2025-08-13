Una madre, un padre y su hijo murieron cuando un árbol cayó sobre su auto en medio de fuertes lluvias e inundaciones en Tennessee, informó el miércoles una funcionaria.

Las tres víctimas fallecieron cuando el terreno saturado provocó la caída de un gran árbol en el suburbio de East Ridge, en Chattanooga, poco después de la medianoche, según indicó por teléfono Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Hamilton.

Aún no se conoce el alcance total de los daños, dijo Maxwell. Funcionarios del condado recorrerán la zona afectada en East Ridge durante la mañana del miércoles, añadió.

Las inundaciones provocaron rescates de personas atrapadas en sus hogares y vehículos anegados el martes, y se esperaba más lluvia e inundaciones durante el miércoles.

El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró un estado de emergencia local el martes por la noche, mientras los equipos de emergencia respondían a las inundaciones repentinas y se exhortaba a la ciudadanía a extremar precauciones.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de inundaciones para gran parte del centro de Tennessee hasta la noche del miércoles, advirtiendo sobre inundaciones repentinas dispersas debido a lluvias intensas de tipo tropical y la posibilidad de tormentas continuas, especialmente sobre áreas ya saturadas.