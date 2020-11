Washington. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con no distribuir los primeros lotes de la futura vacuna contra la covid-19 a Nueva York debido a su gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, quien ha sido uno de los mayores críticos de la gestión de la pandemia por parte del mandatario.

“El gobernador Cuomo nos tendrá que decir cuándo está preparado porque de otra manera no podemos entregarla a un estado que no se la dará a su gente inmediatamente”, indicó Trump en una intervención en la rosaleda de la Casa Blanca.

Cuomo, dijo el presidente, “no confía de dónde viene la vacuna; estas vienen de las mayores compañías del mundo, los mayores laboratorios del mundo, pero no confía en el hecho de que es la Casa Blanca, esta Administración, por lo que no la entregaremos a Nueva York hasta que tengamos autorización para hacerlo, y me duele decir eso”.

Poco después, el propio Cuomo respondió en declaraciones a la cadena de televisión MSNBC que lo que había dicho Trump “no es cierto. Sorpresa, sorpresa”.

“He sido un oponente franco a muchas de las políticas de Trump durante los últimos cuatro años”, indicó el gobernador neoyorquino, quien recordó que el presidente saliente perdió las elecciones en su estado por un amplio margen y que está siendo investigado en Nueva York por fraude fiscal.

“Por tanto, tiene problemas con Nueva York, y le gusta apuntar a Nueva York -lamentó Cuomo-. Pero este es el problema, es su problema de credibilidad, es el temor de que politice el proceso sanitario de esta nación, que es un temor bien fundado”.

Poco después de la intervención de Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió al mandatario saliente de que lo demandará si la futura vacuna no se envía al estado una vez que esté disponible.

“Esto no es más que un comportamiento vengativo de un presidente saliente que intenta vengarse de quienes se oponen a su política”, dijo James.

Esta es la primera intervención en ocho días de Trump y se produce después de que el sábado pasado las proyecciones de medios de comunicación lo dieran por perdedor en los comicios del 3 de noviembre frente al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

En su alocución, Trump buscó este viernes capitalizar los avances sobre una vacuna contra la covid-19, sin hacer ni una sola mención a los comicios o a su resultado.