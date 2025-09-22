El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe anunciar este lunes que existe una relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el aumento del riesgo de autismo en niños. La afirmación se basa en un estudio federal dirigido por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y reaviva el debate sobre la seguridad del medicamento más recetado para embarazadas en todo el mundo.

El paracetamol, también conocido como acetaminofén y comercializado bajo marcas como Tylenol (EE. UU.) y Panadol (Reino Unido), es considerado el analgésico de primera elección para mujeres embarazadas.

Se estima que alrededor del 50 % de las gestantes en el Reino Unido y el 65 % en EE. UU. usan esta sustancia para tratar dolores y fiebre. Las autoridades sanitarias recomiendan que el medicamento se utilice solo en dosis bajas y durante el menor tiempo posible. El riesgo sería mayor en mujeres con enfermedades hepáticas, renales o que toman medicación para la epilepsia.

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, una revisión de 46 estudios con más de 100,000 participantes, realizada por investigadores de Harvard y del Hospital Mount Sinai en Nueva York, encontró “fuertes evidencias” de asociación entre el uso prenatal de paracetamol y una mayor incidencia de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Según el profesor Didier Prada, uno de los autores, incluso pequeños aumentos en el riesgo pueden tener un gran impacto en la salud pública, dado el uso extendido del medicamento.

A pesar de las advertencias, los científicos subrayan que los datos solo muestran asociación y no comprueban una relación de causa y efecto.

Otros investigadores piden cautela.

Andrew Whitehouse, profesor de investigación en autismo en el Kids Research Institute, en Australia, afirmó que los resultados disponibles son inconsistentes: el autismo es una condición compleja, influenciada por múltiples factores genéticos y ambientales.

Las pequeñas asociaciones encontradas hasta ahora no prueban que el paracetamol cause la condición. También recuerda que la fiebre alta no tratada durante el embarazo representa un riesgo tanto para la madre como para el bebé.

La posible declaración de Trump podría aumentar la presión sobre autoridades médicas y reguladores en todo el mundo. En agosto, científicos de Harvard ya habían recomendado que las embarazadas utilicen paracetamol únicamente bajo orientación médica.