El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que dio órdenes a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que no intervenga en las protestas que ocurren en ciudades gobernadas por demócratas, a menos que las autoridades locales soliciten ayuda federal, en medio de las crecientes críticas a la ofensiva de su gobierno en materia de inmigración.

En su red social, Trump publicó que “en ninguna circunstancia vamos a participar en distintas ciudades demócratas mal administradas con respecto a sus protestas y/o disturbios, a menos que, y hasta que, nos pidan ayuda”.

No proporcionó más detalles sobre cómo afectaría su orden a las operaciones del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Departamento de Seguridad nacional (ICE y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés), u otras agencias federales, pero agregó: “Sin embargo, protegeremos, y de manera muy poderosa, todos y cada uno de los edificios federales que están siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos que reciben una importante paga”.

Trump señaló que, además de sus instrucciones a Noem, había ordenado al “ICE y/o la Patrulla Fronteriza a ser muy contundentes en esta protección de la propiedad del gobierno federal”.

Más tarde, el sábado por la noche, Trump dijo a los periodistas mientras volaba a Florida para el fin de semana que sentía que las ciudades demócratas “siempre se están quejando”.

“Si quieren ayuda, tienen que pedirla. Porque si intervenimos, todo lo que hacen es quejarse”, dijo Trump.

Predijo que esas ciudades necesitarían ayuda, pero dijo que si los líderes de esas ciudades la buscan del gobierno federal, “tienen que decir, ‘por favor’”.

El gobierno de Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional o a agentes federales de seguridad en varias áreas demócratas, como Washington, Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregon. Pero la orden del sábado se produce en un momento en que la oposición a tales tácticas ha crecido, particularmente en la región de Minneapolis y Saint Paul, en Minnesota.

Trump dijo el sábado por la noche que los manifestantes que “hagan algo malo” a los agentes de inmigración y otros agentes federales, “tendrán que sufrir” y “serán tratados de manera al menos igual”.

“Lo ven, la forma en que tratan a nuestra gente. Y dije, se les permite, si alguien hace eso, pueden responder. No van a quedarse ahí si alguien les escupe en la cara”, dijo Trump.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul han impugnado la campaña de redadas migratorias en esas ciudades, argumentando que el DHS viola protecciones constitucionales.

Una jueza federal determinó que no detendrá las batidas mientras el juicio sigue su curso. Las autoridades estatales y locales habían pedido una orden rápida para detener las redadas o limitar su alcance. Los abogados del Departamento de Justicia han tachado la demanda de “frivolidad legal”.

El estado, y particularmente Minneapolis, ha estado en tensión después de que dos personas, Renee Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 del mismo mes, fueran abatidas por agentes federales en la ciudad. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el despliegue federal en Minnesota y en todo el país.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha sugerido que la administración podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero sólo si los funcionarios estatales y locales cooperan. El presidente envió a Homan a Minneapolis tras los asesinatos de Good y Pretti, lo que parece indicar su disposición a aliviar las tensiones en Minnesota.

El presidente dijo el sábado por la noche que tenía la intención de hablar con Homan y Noem el domingo y pareció respaldar la idea de que los agentes de inmigración usen cámaras corporales o que sus interacciones sean grabadas.

Un periodista preguntó a Trump si pensaba que era bueno tener muchas cámaras capturando incidentes con la policía.

“Creo que ayudaría a la policía, pero tendría que hablar con ellos”, dijo Trump.

“Eso funciona en ambos sentidos. Pero en general, creo que es un 80% a favor de la policía”, añadió.