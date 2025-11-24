Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ha aceptado una invitación de su homólogo chino Xi Jinping para visitar Beijing en abril y que correspondió invitando a Xi para una visita de Estado el próximo año.

Trump hizo el anuncio después de hablar con Xi por teléfono —casi un mes después de que los dos mandatarios se reunieran en persona en Corea del Sur—, e indicó que discutieron temas que incluyen Ucrania, fentanilo y compras de soya estadounidense.

“Nuestra relación con China es extremadamente fuerte”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Beijing, que anunció la llamada telefónica primero, no mencionó las visitas de Estado, pero dijo que los dos presidentes discutieron comercio, Taiwán y Ucrania. Xi le dijo a Trump que la reintegración de Taiwán a China es “una parte integral del orden internacional de posguerra” y expresó su esperanza de un “acuerdo de paz justo, duradero y vinculante” en Ucrania, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China .

La conversación tuvo lugar mientras las relaciones entre China y Japón han caído a un nuevo mínimo tras los recientes comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que el ejército de Japón, un aliado de Estados Unidos, podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán.

“Mi mejor suposición es que China está preocupada por la escalada (de tensiones) con Japón. La referencia a Taiwán y el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial apunta directamente a la disputa con Japón sobre Taiwán”, comentó Sun Yun, director del programa China en el centro de estudios Stimson Center con sede en Washington. “También hablaron sobre Ucrania. Ese es un tema que interesa a China debido a la nueva negociación de paz”.

Relaciones China-Japón se deterioran

Beijing ha criticado los comentarios de Takaichi, y el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo durante el fin de semana que Japón “cruzó una línea roja que no debería haberse tocado”.

El lunes, Xi dijo que China y Estados Unidos, que lucharon juntos durante la guerra contra el fascismo, deberían “salvaguardar conjuntamente la victoria de la Segunda Guerra Mundial”. Estados Unidos no ha tomado partido sobre la soberanía de la isla autónoma, pero se opone al uso de la fuerza para tomar Taiwán. Está obligado por una ley interna a proporcionar suficiente equipamiento a la isla para disuadir cualquier ataque armado.

Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica sobre el envío de tropas estadounidenses en caso de una guerra en el Estrecho de Taiwán. Su gobierno ha instado a la isla a aumentar su presupuesto de defensa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que recibió una notificación oficial este mes de que el gobierno de Trump aprobó una venta de armas a Taiwán por 330 millones de dólares, que incluye partes de aviones de combate. Beijing protestó de inmediato, diciendo que esto “viola gravemente” el principio de una sola China.

Xi le dijo a Trump que la crisis de Ucrania debería resolverse “de raíz”, informó la parte china. El presidente chino enfatizó el apoyo de Beijing a “todos los esfuerzos que sean conducentes a la paz”, según la declaración.

Sin embargo, algunos gobiernos occidentales han acusado a Beijing de facilitar la guerra a través de su apoyo industrial a Moscú.

Trump y Xi discuten comercio

Trump dijo en redes sociales que habló con Xi sobre “fentanilo, soya y otros productos agrícolas, etc.”.

“Hemos hecho un buen y muy importante acuerdo para nuestros grandiosos agricultores, y sólo mejorará”, escribió Trump.

Desde que se reunió con Xi en Corea del Sur a finales de octubre, “ha habido un progreso significativo en ambos lados para mantener nuestros acuerdos actuales y precisos”, afirmó Trump.

Desde entonces, China ha ordenado casi 2 millones de toneladas de soya estadounidense, poniendo fin a un boicot de varios meses, según datos del Departamento de Agricultura estadounidense. Eso todavía está por debajo de los 12 millones de toneladas que la Casa Blanca dijo que China ha acordado comprar antes del próximo año.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el lunes en CNBC que “todas las señales son que su compromiso sigue siendo verdadero de que efectivamente comprarán o adquirirán 12 millones de toneladas”.

La Casa Blanca también dijo que China se comprometió a comprar 25 millones de toneladas de soya en cada uno de los próximos tres años. China no ha confirmado tales cifras.

Beijing también impuso restricciones a la exportación de 13 productos químicos usados en “la fabricación de drogas” a Estados Unidos, Canadá y México, incluidos aquellos que se utilizan para producir el opioide sintético culpado por decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. A cambio, Estados Unidos redujo los aranceles sobre los productos chinos.

En la llamada, Xi dijo que las relaciones con Estados Unidos han “mantenido en lo general una trayectoria estable y positiva” tras la reunión entre los mandatarios y que ambas partes deberían esforzarse por lograr “más progresos positivos”, según el Ministerio de Exteriores chino.