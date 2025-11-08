BOSTON. Los residentes en algunos estados de Estados Unidos comenzaron a recibir su ayuda alimentaria completa del SNAP el viernes, y una corte de apelaciones dejó en vigor, por ahora, una orden que exige a la administración del presidente Donald Trump financiar dichas prestaciones en medio del cierre del gobierno federal.

Un juez había dado al gobierno hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP, por sus siglas en inglés). Pero la administración pidió al tribunal de apelaciones que suspenda cualquier orden judicial que le exija gastar más dinero del que está disponible en un fondo de contingencia, y que en su lugar le permita continuar con los pagos parciales del SNAP para el mes.

Después de que el tribunal de apelaciones se negó a hacerlo, el gobierno de Trump rápidamente solicitó a la Corte Suprema federal que considerara su petición.

El programa alimentario atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses, en su mayoría de bajos ingresos. Funcionarios en al menos media docena de estados confirmaron que algunos beneficiarios del SNAP ya recibieron pagos completos de noviembre el viernes.

Qué estados emitieron pagos del SNAP

“Los beneficios alimentarios comienzan a fluir de nuevo a las familias de California”, afirmó el gobernador demócrata Gavin Newsom en un comunicado.

En Wisconsin, más de 104 millones de dólares en asistencia mensual para alimentos estuvieron disponibles a medianoche en tarjetas electrónicas para aproximadamente 337,000 hogares, dijo un portavoz del gobernador demócrata Tony Evers. El estado pudo acceder al dinero federal rápidamente al enviar una solicitud a su proveedor de tarjetas electrónicas para procesar los pagos del SNAP dentro de las horas posteriores al mandamiento judicial del jueves que ordenaba hacer los pagos completos.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, dijo que los empleados estatales “trabajaron toda la noche” para emitir las prestaciones completas de noviembre “para asegurarse de que cada familia de Oregon que depende del SNAP pudiera comprar alimentos” para el viernes.

Funcionarios en Kansas, Nueva Jersey y Pensilvania también dijeron que se movilizaron para distribuir la asistencia completa del SNAP el viernes, mientras que otros estados dijeron que esperaban que los beneficios completos llegaran durante el fin de semana o a principios de la próxima semana. Otros más dijeron que estaban esperando más orientación federal.

Persiste incertidumbre para muchos beneficiarios del SNAP

La disputa judicial prolongó semanas de incertidumbre para los estadounidenses de bajos ingresos.

Una persona puede recibir una asistencia alimentaria mensual máxima de casi 300 dólares, y una familia de cuatro miembros de hasta alrededor de 1,000 dólares, aunque muchas personas reciben una cantidad menor según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos.

Para algunos beneficiarios del SNAP, seguía sin estar claro cuándo recibirían la asistencia.

Jasmen Youngbey de Newark, Nueva Jersey, esperó en fila el viernes en un banco de alimentos de la ciudad más grande del estado. Youngbey dijo que, como madre soltera que asiste a la universidad, depende del SNAP como una ayuda para alimentar a sus hijos de 7 meses y 4 años, respectivamente. Pero afirmó que el saldo de su cuenta estaba en cero.

“No todo el mundo puede sacar efectivo y decir: ‘Está bien, iré a comprar esto’, especialmente con el costo de los alimentos en este momento”, expresó.

Más tarde el viernes, Youngbey dijo que recibió su asistencia mensual del SNAP.

Tihinna Franklin, una guardia de autobús escolar que esperaba en la misma fila afuera del banco de alimentos de la Corporación Comunitaria Unida, dijo que el saldo de su cuenta de SNAP era de 9 centavos y que le quedaban tres artículos en su refrigerador. Normalmente depende de los aproximadamente 290 dólares al mes del SNAP para ayudar a alimentar a sus nietos.

“Si no lo recibo, no comeré”, manifestó. “El dinero que gano se destina a las facturas, el alquiler, la electricidad, los artículos personales. Eso no es justo para nosotras como madres y cuidadoras”.

Franklin dijo más tarde el viernes que había recibido al menos parte de la asistencia normal del SNAP.

La batalla legal sobre el SNAP toma otro giro

Debido al cierre del gobierno federal, el gobierno de Trump había dicho originalmente que los pagos del SNAP no estarían disponibles en noviembre. Sin embargo, dos jueces dictaminaron la semana pasada que el gobierno no podía omitir completamente los beneficios del mes debido al cierre. Uno de ellos fue el juez federal de distrito John J. McConnell Jr., quien el jueves ordenó que se hicieran los pagos completos.

En ambos casos, los jueces ordenaron al gobierno que utilice un fondo de reserva de emergencia que contiene más de 4,600 millones de dólares para pagar la ayuda del SNAP en noviembre, pero le dieron margen para utilizar otros fondos para realizar los pagos completos, para los que se requieren entre 8,500 millones y 9,000 millones de dólares cada mes.

El lunes, el gobierno dijo que no usaría dinero adicional, afirmando que la asignación de fondos para el programa le correspondía al Congreso y que el dinero restante era necesario para reforzar otros programas contra el hambre infantil.

La orden emitida el jueves por el tribunal federal rechazó la decisión del gobierno de Trump de cubrir sólo el 65% de la ayuda mensual máxima, una decisión que podría haber dejado a algunos beneficiarios sin recibir nada este mes.

En un documento presentado ante el tribunal el viernes, el gobierno de Trump argumentó que la orden del jueves para financiar los beneficios completos del SNAP va en contra de la Constitución de Estados Unidos.

“Esta orden judicial sin precedentes se burla de la separación de poderes. Los tribunales no tienen ni el poder de asignar ni el poder de gastar”, escribió el Departamento de Justicia en su solicitud a la corte.

En respuesta, los abogados de las ciudades y organizaciones sin fines de lucro que impugnaron a la administración de Trump dijeron que el gobierno tiene mucho dinero disponible y que el tribunal no debería “permitirles retrasar aún más la entrega de asistencia alimentaria vital a las personas y familias que la necesitan de inmediato”.

Los estados adoptan diferentes enfoques para la ayuda alimentaria

Algunos estados dijeron estar listos para distribuir el dinero del SNAP lo antes posible.

Massachusetts dijo que los beneficiarios del SNAP deberían recibir sus pagos completos de noviembre desde el sábado. Nueva York indicó que el acceso a los pagos completos del SNAP debería comenzar el domingo. Nueva Hampshire dijo que la asistencia completa estaría disponible para este fin de semana. Y Connecticut señaló que los beneficios completos deberían ser accesibles en los próximos días.

Funcionarios en Carolina del Norte indicaron que distribuyeron pagos parciales del SNAP el viernes y que la asistencia completa podría estar disponible para este fin de semana. Funcionarios en Illinois, Kentucky, Luisiana y Dakota del Norte también dijeron que distribuyeron pagos parciales de noviembre.

En medio de la incertidumbre federal, el gobernador demócrata de Delaware, Matt Meyer, dijo que el estado utilizó sus propios fondos el viernes para proporcionar el primero de lo que podría ser un pago de alivio semanal a los beneficiarios del SNAP.