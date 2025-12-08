El presidente Donald Trump está planeando dar 12,000 millones de dólares a agricultores afectados por la guerra comercial que él inició con China, informó un funcionario de la Casa Blanca.

Según la fuente, que habló a condición de anonimato para hablar antes del anuncio oficial, Trump dará a conocer el plan el lunes por la tarde en una mesa redonda en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro Scott Bessent, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, legisladores y agricultores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papas.

Trump ha recibido apoyo político de agricultores, pero sus agresivas políticas comerciales y erráticas tasas arancelarias han sido objeto de escrutinio debido al impacto en el sector agrícola y los consumidores.

PUBLICIDAD

La ayuda es el último esfuerzo de la administración para defender la gestión económica de Trump y responder a la angustia de los votantes sobre la inflación, a pesar de la insistencia del mandatario de que el tema de los precios es “un invento” de los demócratas.

Se han reservado más de 11,000 millones de dólares para el programa de Asistencia de Puente para Agricultores del Departamento de Agricultura que según la Casa Blanca ofrecerá pagos únicos a los agricultores por cultivos.

La soja y el sorgo fueron los más afectados por la disputa comercial con China porque más de la mitad de esos cultivos se exportan cada año, con la mayor parte de la cosecha yendo a China.

La Casa Blanca dice que la ayuda está destinada a ayudar a los agricultores que han sufrido por las guerras comerciales con otras naciones, la inflación y otras “disrupciones del mercado”.

El resto del dinero será para los agricultores de cultivos no cubiertos por el programa puente, según el funcionario de la Casa Blanca. El dinero está destinado a ofrecer certeza a los agricultores mientras comercializan la cosecha actual, así como a planificar la cosecha del próximo año.

Las compras de China han sido lentas

En octubre, después de que Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur, la Casa Blanca anunció que Beijing había prometido comprar al menos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense para el final del año calendario, además de 25 millones de toneladas métricas al año en cada uno de los próximos tres años. Los agricultores de soja han sido especialmente afectados por la guerra comercial de Trump con China, que es el mayor comprador de soja del mundo.

PUBLICIDAD

China ha comprado más de 2.8 millones de toneladas métricas de soja desde que Trump anunció el acuerdo a finales de octubre. Eso es solo alrededor de una cuarta parte de lo que los funcionarios de la administración dijeron que China había prometido, pero Bessent ha dicho que China está en camino de alcanzar la meta para finales de febrero.

“Estos precios no han llegado, porque los chinos realmente usaron a nuestros agricultores de soja como peones en las negociaciones comerciales”, declaró Bessent en “Face the Nation” de CBS, explicando por qué se necesitaba un “pago de puente” para los agricultores.

Durante su primera presidencia, Trump también proporcionó ayuda a los agricultores en medio de sus guerras comerciales. Les dio más de 22,000 millones de dólares en 2019 y casi 46,000 millones de dólares en 2020, aunque ese año también incluyó ayuda relacionada con la pandemia de COVID-19.

Trump también ha estado bajo presión para abordar los precios de la carne de res, que han alcanzado niveles récord por varias razones. La demanda de carne de res ha sido fuerte en un momento en que la sequía ha reducido los rebaños en Estados Unidos y las importaciones de México han disminuido debido al resurgimiento de un parásito. Trump ha dicho que permitiría más importaciones de carne de res argentina.

También había pedido al Departamento de Justicia que investigara a los empacadores de carne de propiedad extranjera a los que acusó de aumentar el precio de la carne de res, aunque no ha proporcionado evidencia para respaldar sus afirmaciones.

El sábado, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio a examinar el “comportamiento anticompetitivo” en las cadenas de suministro de alimentos, incluidas las semillas, fertilizantes y equipos, y considerar tomar acciones de cumplimiento o desarrollar nuevas regulaciones.