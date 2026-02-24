El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, esta noche a las 10:00 p.m. (hora de Puerto Rico), probablemente sea un ensayo del mensaje que los republicanos darán a los votantes en las elecciones de noviembre para controlar la Cámara de Representantes y el Senado.

El presidente y su partido se ven vulnerables, ya que las encuestas muestran que gran parte de Estados Unidos desconfía de la gestión gubernamental de Trump en su primer año de mandato. Además, la semana pasada, la Corte Suprema anuló uno de los principales pilares de su política económica y exterior al dictaminar que carecía de la facultad para imponer muchos de sus amplios aranceles.

Aunque se espera que Trump se centre en asuntos internos, sus crecientes amenazas de lanzar ataques militares contra Irán por su programa nuclear ensombrecen su discurso.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dará la respuesta del Partido Demócrata tras el discurso de Trump. El senador de California, Alex Padilla, quien acaparó titulares nacionales el año pasado tras ser obligado a tirarse al suelo y esposado por agentes federales, dará la respuesta del partido en español.