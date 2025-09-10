El secretario del Interior, Doug Burgum, propuso el miércoles cancelar una norma de gestión de tierras públicas que había elevado la importancia de la conservación, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump busca abrir más terrenos propiedad de los contribuyentes a la explotación petrolera, la tala, la minería y el pastoreo.

La norma fue una parte clave de los esfuerzos del expresidente Joe Biden por redefinir el enfoque de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Interior y responsable de aproximadamente el 10% del territorio de EE. UU. Adoptada el año pasado, la norma permitía que tierras públicas fueran arrendadas para restauración ambiental, de manera similar a como las compañías petroleras arriendan terrenos para perforación.

Grupos de las industrias agrícola e industrial se opusieron firmemente a la norma de Biden y presionaron a los republicanos para revertirla. Algunos estados, incluido Dakota del Norte —donde Burgum fue gobernador antes de integrarse al gabinete de Trump—, presentaron demandas con la esperanza de bloquear su implementación.

El anuncio del miércoles se suma a una serie de medidas adoptadas desde que Trump asumió la presidencia, dirigidas a aumentar la producción energética en los vastos terrenos federales, principalmente ubicados en estados del oeste como Alaska, California, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming.

Funcionarios del Departamento del Interior afirmaron que la norma de Biden había dejado de lado a las personas que dependen de las tierras públicas para su sustento y había impuesto restricciones innecesarias.

En un comunicado, Doug Burgum señaló que la medida habría impedido el uso de miles de acres para la producción de energía y minerales, el pastoreo y la recreación. Revocarla, dijo, “protege nuestro estilo de vida estadounidense y da voz a nuestras comunidades sobre las tierras de las que dependen”.

“La norma sobre tierras públicas de la administración anterior tenía el potencial de bloquear el acceso a cientos de miles de acres de terrenos de uso múltiple, impidiendo la producción de energía y minerales, la gestión forestal, el pastoreo y la recreación en todo el oeste del país”, añadió Burgum.

Por su parte, los ambientalistas en gran medida respaldaron la norma, que fue finalizada en abril de 2024. Los defensores argumentaron que la conservación era un aspecto largamente descuidado de la misión de la Oficina de Administración de Tierras, según lo establecido en la Ley de Política y Gestión de Tierras Federales de 1976.