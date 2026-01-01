El presidente estadounidense Donald Trump firmó una proclamación de Nochevieja que retrasa durante un año el aumento de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, citando las conversaciones comerciales en curso.

La orden de Trump firmada el miércoles mantiene en vigor un arancel del 25% que impuso en septiembre sobre esos bienes, pero retrasa por otro año un arancel del 30% sobre muebles tapizados y un arancel del 50% sobre gabinetes de cocina y tocadores.

Los aumentos, que estaban programados para entrar en vigor el 1 de enero, se producen al tiempo que el presidente republicano instituye una amplia gama de impuestos sobre bienes importados para abordar desequilibrios comerciales y otros problemas.

El presidente ha manifestado que los aranceles sobre los muebles son necesarios para “fortalecer la industria estadounidense y proteger la seguridad nacional”.

El retraso es el último episodio en la montaña rusa de las guerras arancelarias de Trump desde que regresó al cargo el año pasado, con el presidente anunciando gravámenes a veces sin previo aviso y luego retrasándolos o retirándose de ellos de manera igualmente abrupta.