El presidente Donald Trump emitió otra papeleta por correo en Florida mientras continúa criticando públicamente ese método de votación como una fuente de fraude y presiona al Congreso para que limite la práctica.

Los registros del condado de Palm Beach muestran que el presidente votó por correo en una elección especial el martes para escaños legislativos estatales y que su papeleta ya fue contabilizada. La votación anticipada presencial en la contienda se extendió hasta el domingo, cuando Trump todavía estaba en su propiedad del sur de Florida.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Asesores han señalado que la irritación de Trump está dirigida a los estados que usan el voto universal por correo, no a los votantes individuales que quizá no puedan llegar a un centro de votación.

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Aun así, Trump ha calificado en la última semana el voto por correo como “hacer trampa” y “es lo más corrupto que hay”. Está instando al Congreso a aprobar la Ley SAVE, un amplio proyecto que prohibiría las papeletas universales por correo y limitaría las opciones a unos pocos votantes seleccionados —como quienes tienen discapacidades, compromisos militares o están de viaje el día de las elecciones—. La medida enfrenta probabilidades escasas en un Senado estrechamente dividido, incluso con la presión del mandatario.

Trump se ha obsesionado con las papeletas por correo desde que comenzó a afirmar falsamente que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden fue resultado de fraude. Múltiples tribunales y el propio secretario de justicia de Trump no han encontrado evidencia de fraude que afectara el resultado, pese a que la pandemia de COVID-19 incrementó ese año la proporción del electorado que votó por correo.

“Somos el único país del mundo que lo hace de esa manera, es lo más corrupto que hay”, declaró Trump la semana pasada en la Casa Blanca, al recibir al primer ministro irlandés Micheál Martin. En realidad decenas de países, incluidas democracias europeas que son aliados tradicionales de Estados Unidos, utilizan alguna forma de voto por correo.

Trump manifestó la semana pasada que la Ley SAVE era “lo más importante” pendiente en Washington, incluso mientras el Congreso y el gobierno lidian con la guerra con Irán y un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Trump aprovechó en agosto pasado una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para arremeter contra el voto por correo.

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“Vamos a empezar con una orden ejecutiva que se está redactando ahora mismo por los mejores abogados del país para poner fin a las papeletas por correo porque son corruptas”, indicó el gobernante. ”Y es hora de que los republicanos se pongan duros y lo detengan, porque los demócratas lo quieren porque es la única manera en que pueden ser elegidos”.

Trump, que durante su primer mandato cambió su residencia personal oficial y su registro de votante de Nueva York a Florida, no tiene una solicitud permanente de voto por correo para todas las elecciones, según los registros del condado. Eso significa que debe solicitar una papeleta por correo para cada elección en particular.

La papeleta de hoy incluye el Distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal de Florida y el Distrito 14 del Senado estatal.

Trump ofreció un respaldo a última hora del lunes en la contienda para la Cámara a través de su plataforma Truth Social.

“Hay una Elección Especial muy importante mañana, martes 24 de marzo, para el Distrito 87 de la Cámara de Representantes del estado de Florida en el hermoso condado de Palm Beach. ... A TODOS LOS GRANDES PATRIOTAS EN EL DISTRITO 87 DE LA CÁMARA ESTATAL DE FLORIDA: ¡SALGAN Y VOTEN POR JON MAPLES! Los centros de votación están abiertos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde”, escribió Trump, sin mencionar que había votado ni que lo hizo por correo.

La elección en Florida ocurre un día después de que la Corte Suprema escuchara argumentos orales en un caso de Mississippi que cuestiona si los estados pueden contar papeletas por correo que tienen matasellos del día de las elecciones pero no se reciben hasta después. Trump ha criticado esas disposiciones en 14 estados y el Distrito de Columbia.