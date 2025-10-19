( Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau )

MINEOLA, Nueva York. Cuatro décadas después de que los fiscales enviaran a prisión a los hombres equivocados por la violación y el asesinato de una joven de 16 años de Long Island, el ADN obtenido de un sorbeto desechado ha llevado a la acusación de un nuevo sospechoso.

Richard Bilodeau, de 63 años, de Center Moriches, fue procesado el miércoles por dos cargos de asesinato por la muerte de Theresa Fusco.

La estudiante de secundaria desapareció después de salir de su trabajo a tiempo parcial en una pista de patinaje de Lynbrook en noviembre de 1984. Su cuerpo desnudo fue encontrado semanas después de la agresión, enterrado bajo unas hojas en una zona boscosa cerca de la pista.

Tres hombres fueron condenados por el asesinato y cumplieron varios años de prisión antes de ser exonerados por pruebas de ADN en 2003. Demandaron por encarcelamiento injusto y a dos de ellos se les concedieron 18 millones de dólares cada uno.

El padre de Fusco, Thomas, se encontraba entre los presentes en el tribunal de Mineola cuando Bilodeau se declaró inocente y fue enviado a la cárcel del condado.

Tras la vista, dijo que era “desgarrador” revivir la muerte de su hija “una y otra vez”, pero expresó su esperanza de que la detención supusiera el “final” de esta terrible experiencia.

“La quería y la echo de menos. Vive en mi corazón, como pueden ver”, dijo Fusco mientras sacaba una foto de Theresa del bolsillo de su chaqueta durante una rueda de prensa con los fiscales . “Nunca perdí la esperanza. Siempre he tenido fe en el sistema”.

El abogado de Bilodeau, Jason Russo, se negó a hacer comentarios, alegando que acababa de conocer a Bilodeau poco antes de la vista judicial.

Bilodeau tenía 23 años y vivía con sus abuelos cuando Fusco fue asesinada, según los fiscales. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

Las autoridades del condado comenzaron a vigilar a Bilodeau el año pasado tras desarrollar lo que, según ellos, eran “múltiples pistas de investigación”.

En febrero de 2024, los investigadores recuperaron un vaso y un sorbeto que, según ellos, Bilodeau había utilizado y tirado en una cafetería de batidos del vecino condado de Suffolk. El ADN extraído del sorbeto coincidió con una muestra tomada del cuerpo de Fusco en 1984.

“El pasado no ha sido olvidado”, declaró la fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, en una rueda de prensa tras la vista. “Nunca dejaremos de luchar por las víctimas. Mi oficina está decidida a hacer justicia para Theresa y su familia”.

Durante la lectura de cargos, el fiscal adjunto Jared Rosenblatt afirmó que los investigadores fueron a hablar con Bilodeau a su lugar de trabajo tras cotejar su ADN con las pruebas del lugar del crimen.

Según él, Bilodeau dijo a los investigadores: “Sí, en aquella época la gente se salía con la suya tras cometer un asesinato”.

“Bueno, señor Bilodeau, estamos en 2025 y ha llegado su hora”, declaró Rosenblatt en el tribunal.

El asesinato de Fusco atrajo una gran atención en 1984, en parte porque desapareció aproximadamente al mismo tiempo y en la misma zona que otras dos adolescentes, una de las cuales era amiga de Fusco.

Kelly Morrissey, de 15 años, desapareció a principios de 1984 y nunca fue encontrada.

El cuerpo de Jacqueline Martarella, de 19 años, de Oceanside, apareció al año siguiente en un campo de golf de un club de campo cercano.

Los tres hombres que fueron condenados injustamente por el asesinato de Fusco trabajaban juntos como transportistas y uno de ellos había salido con Morrissey. Las pruebas de ADN, que no estaban disponibles en la década de 1980, demostraron más tarde que otra persona la violó y la mató.

Los abogados de dos de los hombres, en una demanda en la que reclamaban una indemnización, argumentaron que eran víctimas de una conducta indebida por parte de la policía.

Un jurado federal estuvo de acuerdo y determinó que el detective principal del caso, que para entonces ya había fallecido, había falsificado pruebas capilares y ocultado otras pruebas a los fiscales.