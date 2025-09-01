Una onda tropical en las costas de África pudiera tener desarrollo ciclónico más adelante en la semana, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

El sistema tiene un 40% de posibilidad de formación en siete días.

"Una onda tropical ubicada sobre el extremo este del Atlántico tropical está produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo lento de este sistema, y una depresión tropical podría formarse a última hora de esta semana o el próximo fin de semana. Se espera que este sistema se mueva hacia el oeste o oeste-noroeste a alrededor de 15 mph a través del Atlántico tropical oriental y central a lo largo de la semana", detalló el NHC.

Al momento, no hay una trayectoria establecida de este disturbio.

El mes de septiembre se clasifica como el pico de la temporada de huracanes en el Atlántico.