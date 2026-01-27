Una persona fue baleada y se encontraba en condición crítica este martes en un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades en Arizona.

La Oficina del Sheriff del condado de Pima indicó que estaba trabajando junto con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en respuesta al tiroteo ocurrido en Arivaca, Arizona, una comunidad ubicada a unos 10 millas de la frontera.

Ni Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ni el FBI respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita informó que respondió al incidente y que la persona herida se encontraba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de trauma regional”, informó la oficina de bomberos