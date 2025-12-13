PROVIDENCE. Varias personas recibieron disparos el sábado en la zona de la Universidad de Brown, según informó la policía, tras emitir la alerta de tirador activo e instar a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.

La policía no dio a conocer de inmediato detalles sobre el estado de salud de las víctimas ni las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades universitarias informaron inicialmente a estudiantes y personal que un sospechoso se encontraba detenido, pero posteriormente confirmaron que no era así y que la policía seguía buscando a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de Brown.

El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el departamento de Física de la universidad. Según el sitio web de la universidad, el edificio cuenta con más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas.

Se instó a los estudiantes a resguardarse mientras la policía acudía al lugar de los hechos y se pidió a la población que evitara la zona. Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.

La policía estaba investigando activamente y seguía recopilando información del lugar de los hechos, según Kristy DosReis, directora de información pública de la ciudad de Providence.

Brown es una institución privada sin fines de lucro de la Ivy League con aproximadamente 7300 estudiantes de pregrado y más de 3000 de posgrado. El sábado fue el segundo día de exámenes finales del semestre de otoño.