Un hombre entabló una demanda contra una conocida cadena de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, luego que una empleada le disparara en varias ocasiones, cuando era atendido por la ventanilla del autoservicio del establecimiento.

El incidente ocurrido en el 2021, fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento y el video subido a la red social TikTok. En las imágenes se puede ver cuando varias empleadas discuten con el individuo por la ventanilla y una de ellas regresa con un arma de fuego, apunta y comienza a disparar mientras el conductor inicia la marcha a toda velocidad.

Alegadamente los hechos ocurrieron cuando el cliente, identificado como Anthony Ramos, comenzó a lanzarle comida a las empleadas del restaurante Jack in the Box, aparentemente porque no despacharon correctamente su orden. Tras esto, se ve a la empleada, que ha sido identificada como Alonniea Fantasia Ford ir a otro lugar y regresar con lo que parece ser un arma, con la que dispara al vehículo de Ramos.

Ramos demandó a la cadena de restaurantes y asegura que este tiene la culpa por haber contratado a Ford, quien parece no ser una persona apta para trabajar en este tipo de negocio, por su falta de empatía.

Según la demanda, Ramos se encontraba en el carro junto con su esposa embarazada y decidió pasar por el restaurante de comida rápida y que luego, cuando empezó a quejarse por el pedido, la situación empezó a tornarse problemática.

Según las autoridades, la mujer ya había sido demandada por un caso similar, en el que se declaró culpable por conducta mortal y ya había cumplido su condena. No obstante, ella también solicitó una indemnización de 250.000 dólares por daños y prejuicios, pero la cadena aún no ha respondido dicho requerimiento.