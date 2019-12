Aníbal Acevedo Vilá aspirará a la comisaría en Washington por el PPD

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá apeló esta noche a su experiencia en el ruedo político y anunció que radicará la candidatura de comisionado residente en Washington del Partido Popular Democrático (PPD) para la papeleta del 2020.

“Quiero informarte que he tomado la determinación de hacerme disponible para la candidatura de comisionado residente por el Partido Popular Democrático para las elecciones del 2020”, dijo el exgobernador en un mensaje en vivo desde su residencia en Río Piedras a través de sus redes sociales. Indicó que haría el anuncio mañana, miércoles, pero lo adelantó porque la noticia se filtró en varios medios de comunicación.

Acevedo Vilá, quien fue comisionado residente de 2001 a 2005, bajo la gobernación de Sila M. Calderón, reclamó que bajo la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), la relación entre Puerto Rico y la capital federal se ha deteriorado.

“Desde que me criaba en esta casa yo sabía que mi vocación era y es la de servirle a mi país y lo hice por muchos años desde posiciones gubernamentales, desde posiciones electivas y en muchas ocasiones han estado de acuerdo conmigo y en otras no lo están y me parece muy bien… de eso se trata la vida y de eso se trata la democracia”, dijo Acevedo Vilá, quien siendo gobernador fue acusado de cargos federales de corrupción, pero un jurado lo declaró inocente de todas las imputaciones.

Con el anuncio de hoy de que volverá a buscar la silla de Washington, Acevedo Vilá podría ir a primarias con el senador Rafael Nadal Power y el abogado Juan Carlos Albors, quiénes figuran como aspirantes populares a la comisaría en Washington.

Sostuvo que, aunque en los pasados 11 años no ha ocupado ningún puesto gubernamental se ha expresado sobre los asuntos importantes que aquejan al País.

“No te voy a repetir esta noche la crisis que vive Puerto Rico, tú las conoces, las estás viviendo, pero hay algo que me preocupa sobremanera y es el deterioro de nuestra relación con los Estados Unidos económica y política… Esa relación ha llegado a los niveles más bajos jamás en nuestra historia”, indicó.

“Sé que esto no comenzó ayer, es un deterioro que ha sido paulatino, y marca un antes y un después desde que se aprobó la ley Promesa con esa Junta de Control antidemocrática. Pero no podemos dudar que los pasados tres años, bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, esa relación económica y política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ha llegado a niveles que jamás, jamás, habían sospechado…”, expreso Acevedo Vilá.

Dijo que actualmente “están en riesgo 2,000 millones de dólares de un crédito federal que el gobierno federal “está a punto de quitarnos y no ha habido acción de la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) ni de la comisionada residente (Jenniffer González Colón).

“Los fondos de María tú sabes que están congelados. Educación está en sindicatura federal. Los fondos para la salud en Puerto Rico están en el aire… Incluso $340 millones asignados para las facilidades de la Guardia Nacional nos los quitaron para ponérselos al muro de Trump”, reclamó el exgobernador, quien es un reconocido estratega y se desempeña actualmente como consultor en asuntos de gobierno y de administración pública. También es conductor del programa mañanero de análisis de noticias Sobre la Mesa, que transmite Radio Isla.

“Yo estoy convencido que el futuro de Puerto Rico se va a decidir en los próximos años en la capital federal. Es allí donde hay que estar para dar las peleas por tu dignidad. Donald Trump y los republicanos nos insultan, casi a diario, por semanas, y tristemente los que se supone que defiendan nuestra dignidad, tu dignidad, o guardan silencio o miran para el otro lado; o peor aún, traicioneramente aplauden a Donald Trump”, dijo para agregar que en Washington “hay que dar la pelea por la dignidad del pueblo puertorriqueño”.

Sostuvo, además, que en los pasados tres años “no se ha avanzado” para “acabar con la relación colonial” entre Puerto Rico y Washington.

Dirigió su mensaje “directamente a los populares, a los que en el día de hoy se sienten y se llaman a sí mismos populares”.

“También quiero hablarles a aquellos que eran populares, aquellos que nunca han dicho que son populares, pero que en los últimos 20 años le han prestado el voto a este partido o a sus candidatos; quiero hablarles a los que no se sienten vinculados a ningún partido”, expresó.

“Pienso en las cosas que todavía puede hacer el Partido Popular Democrático y me vuelve el entusiasmo, por eso hoy oficialmente te notifico que me hago disponible para la candidatura de comisionado residente por el PPD”, agregó Acevedo Vilá, quien no detalló cuándo radicaría la candidatura cuyo periodo finaliza el 30 de este mes.

El exgobernador fue declarado no culpable en 2009 de nueve cargos de corrupción por supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas políticas de 2000, cuando fue elegido comisionado residente en el Congreso de Washington, y 2004, cuando se convirtió en gobernador.