Junta dice que toma "muy seriamente" el presupuesto de Educación

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respondió en una carta la petición de incremento de presupuesto del Departamento de Educación en relación a educación especial, e indicó que se toma el asunto "muy seriamente".

En una misiva suscrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el ente federal señala que "apoya plenamente la búsqueda de una solución para restablecer la financiación del Programa de Educación Especial".

