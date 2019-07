Legislatura aprueba su propio presupuesto

La Legislatura aprobó esta noche una versión de presupuesto para el año fiscal 2019-2020, a pesar de que horas antes la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que no tomaría en cuenta el proyecto que saliera del Capitolio e impondría su propia versión de presupuesto.

La Cámara de Representantes y el Senado lograron un acuerdo para aprobar un presupuesto ascendente a $9,624 millones, como pidió el gobernador Ricardo Rosselló.

Esa cifra, sin embargo, está distante de los $9,051 millones que había establecido la JSF en su propuesta.

Una de las diferencias principales entre los dos presupuestos incluye la partida de $286 millones que se usaría para que los municipios puedan cubrir el pago de seguro médico y del retiro Pay as you Go.

La versión de la JSF no incluye ese dinero, lo que dejaría a unos 25 municipios al borde de un colapso.

Al ser confrontados con esa realidad, varios legisladores de mayoría indicaron que la responsabilidad de lo que ocurra debía recaer en la JSF que está imponiendo su presupuesto.

El representante Antonio “Tony” Soto, presidente de la comisión cameral de Hacienda, votó en contra, pero sometió un explicativo. Horas antes, fue una de las principales voces del proceso para confeccionar el presupuesto y se había apartado del comité de conferencia.

Tal como se esperaba, buena parte de la discusión del presupuesto en el Senado se centró en la repartición de culpas y las críticas a la JSF.

Integrantes de las minorías catalogaron el debate como uno inútil, pues la JSF había emitido su decisión.

“Lo más indignante del mensaje de la Junta es que deja claro que, no importa si se hubiese aprobado hace una semana, hoy, o mañana en una extraordinaria, tienen la última palabra. El que van a aprobar es el (presupuesto) que decida la Junta para su colonia bananera”, afirmó el senador independentista Juan Dalmau. Dalmau: "Esto que está pasando hoy aquí es una tragedia democrática"

El senador independiente José Vargas Vidot lamentó que se hiciera un presupuesto que no tiene como centro las personas y el impacto que tendrán las cifras sobre ellas, y aseguró que “el que tenía miedo a una dictadura, pues ya la tenemos”.

El popular Eduardo Bhatia aseguró que “este presupuesto no va a ser el presupuesto mañana, por eso digo que estamos perdiendo el tiempo. Pueden fantasear todo lo que quieran, pero el presupuesto con el que vamos a tener que vivir es el de la Junta”. Vargas Vidot cansado de los estribillos en los debates

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz defendió el debate y el presupuesto de la Legislatura, y afirmó que “si la Junta lo quiere vetar, pues lo hará. Pero nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad constitucional”.

Por otro lado, la Legislatura esperaba aprobar el código de incentivos. El Senado pasó la medida sin discusión, y se esperaba que la Cámara también la aprobara. En la versión que debía aprobarse, se introdujo el proyecto de zonas de oportunidad y todos los incentivos que promueve. También se eliminó el mecanismo de créditos con valor a descuento de 85% a 90%.

También se incluyó el incentivo a los médicos que otorga una tasa contributiva preferencial de 4% a aquellos doctores que ejerzan su profesión de manera activa y a tiempo completo en la Isla y se abropó la medida que busca aprobar y regular las apuestas deportivas en la Isla. Careo entre PNP y PPD por el presupuesto Thomas Rivera Schatz y Eduardo Bhatia debaten si el presupuesto que tendrá vigencia será el del gobierno o el de la Junta.

Por otro lado, se aprobó la medida que busca regular a la a las llamadas PBM (Manejadoras de Beneficios de Farmacia, en inglés) y PBA (Administradoras de Beneficios de Farmacia, en inglés), si bien hubo algunas objeciones porque la versión final del proyecto limita muchísimo el alcance de la regulación, si se compara con la versión original.

De hecho, aunque durante la discusión en el Senado todos los senadores y senadoras que hablaron destacaron el arduo trabajo que conllevó el proyecto y las virtudes del mismo al buscar, por primera vez, regular la operación de estas empresas intermediarias, varios advirtieron sobre la falla que supone que solamente el 15% de la PBM terminen siendo reguladas.

Otra de las medidas aprobadas anoche por la Cámara de Representantes fue la resolución concurrente 513, de dicho cuerpo, la cual otorga $1,400 millones para garantizar el pago a los pensionados del gobierno en el próximo año fiscal. El dinero saldrá del “tesoro estatal”, según la medida. Ese proyecto esperaba el visto bueno del Senado.

Una vez terminó la discusión del presupuesto en el senado, a eso de las 9:25 p.m., el cuerpo comenzó a aprobar una avalancha de medidas a toda velocidad, sin discutir nada sobre las mismas.

A última hora, también llegó al Senado , y fue aprobado, el proyecto que modifica considerablemente la Ley de Armas, e iba también camino a discutirse y aprobarse en Cámara. El proyecto reduce considerablemente los costos para tener una licencia de posesión, que bajo este cambio será también la licencia de portación de armas. También reduce los tiempos de espera a un máximo de 45 días, y también elimina otros requisitos que existían como la presentación de testigos y la investigación de campo de la Policía. También autoriza la alternativa de conceder el procedimiento, de manera expedita, para víctimas de violencia doméstica.