Rivera Schatz culpa a los asesores de Rosselló por escandaloso chat Por Primerahora.com 07/12/2019 |08:46 a.m.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, planteó hoy en redes sociales que si Ricardo Rosselló sigue rodeado de sus actuales asesores estos podrían destruirlo a él y al Partido Nuevo Progresista (PNP).

En un mensaje en redes sociales, Rivera Schatz aceptó las disculpas personales que le ofreció el gobernador anoche y exhortó al pueblo y a las mujeres a quienes ofendió a hacer "su deliberación" sobre aceptar las disculpas. "El perdón es algo muy personal", sostuvo.

Hay gente buena que se equivoca e incurre en graves errores. No por eso dejan de ser buenas personas. El gran reto, para esas personas, es demostrar que la bondad y la buena fe no desaparecieron de su ser.





Pero, Rivera Schatz dijo que Rosselló debería alejar de su entorno a las personas que eran parte de su chat y que serían cercanos colaboradores suyos. De hecho, dice que fueron ellos los que llevaron a Rosselló al dilema que le ha significado el chat de Telegram cargado de expresiones sexistas, homofóbicas y hasta de insensibilidad con animales muertos.

"¿Dónde están las disculpas de Ramon Rosario, Rafael Cerame, Christian Sobrino, Carlos Bermúdez, (Alfonso) Falfo Orona y los demás? Estos, con su comportamiento, llevaron al Gobernador a la situación donde se encuentra hoy. No puede considerarse que son amigos, ayudantes o consultores del Gobernador quienes “coloquialmente” fomentaron, expusieron y ubicaron al Gobernador en este malísimo escenario de hoy. Si estas personas se quedan en el ambiente del Gobernador, ¿no se repetirá el error? El Gobernador necesita amigos genuinos y asesores CAPACITADOS. Eso le toca escogerlos a él. La lealtad no es adulación, la complicidad en el error y la pobreza de carácter de no advertir y aconsejar correctamente al Gobernador. Es saber poner freno y decir no cuando los “coloquios” llevan una ruta de INEVITABLE colisión.

"Para ponerle fin a este asunto, esa gente SE TIENE QUE IR del entorno político y gubernamental de Ricardo Rosselló. No le sirvieron bien y no le servirán bien en el futuro. ¡Cuando este “coloquio” no les convenga o no les produzca... buscarán otro! Inventarán otro “#hashtag” y seguirá el vacilón en otro “grupo intimo”, aunque destruyan a un Gobernador, un movimiento ideológico, un partido y a todo un pueblo", aseguró Rivera Schatz.

Un consejo, no coloquial pero genuino.

Contrario a otros mensajes en redes de su autoría, Rivera Schatz esta vez no concluyó con la frase "Puerto Rico está en buenas manos".

