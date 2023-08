Al reaccionar sobre la pérdida de unos $400,000 en alimentos congelados destinados para la región de Ponce en el Departamento de Educación, dos legisladores de la zona sur del Partido Popular Democrático (PPD) aludieron a que las decisiones político partidistas que se toman en la agencia fueron las que llevaron a que ocurriera lo que catalogaron como un “escándalo”.

En un comunicado conjunto, la vicepresidenta del Senado y senadora por el Distrito de Ponce, Marially González Huertas, y el representante por el distrito 26, Jesús ‘Chui’ Hernández, tronaron contra la admisión que le hizo la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos de Educación, Franchesca Reyes, a El Nuevo Día en torno a que se perdió alimento, como carne, pollo, vegetales, leche y jugo en medio de un despido a un funcionario.

PUBLICIDAD

“Se informa que todos esos alimentos designados para la región educativa de Ponce estaban en el almacén bajo la supervisión y resguardo de un empleado que había sido destituido tres semanas antes de este incidente por el entonces secretario del Educación, Eliezer Ramos Parés, pero que se mantuvo hasta el 21 de julio en sus funciones. Me parece cuestionable el hecho de que este empleado se haya destituido tres semanas antes, pero que se mantuviera en su posición sin explicaciones. Yo no quisiera pensar que por su posición política como subdirector regional del PNP en Ponce y que su supervisor inmediato es comisionado electoral alterno del PNP en Yauco, sea una consideración para haberlo mantenido en una posición pese a su destitución, esto me obliga a cuestionar si, ¿alguien tiene duda de que las decisiones en el DE son de política partidista?”, cuestionó González en sus declaraciones escritas.

Expuso que hay testimonios de empleados del Departamento de Educación que denunciaron el supuesto hurto de productos y alimentos, y cuadres de inventario que no se ajustaban a la realidad, así como un patrón de acoso laboral por parte del ahora exjefe del Almacén de Alimentos y Equipo de Ponce, Luis Morales Vélez.

Primera Hora espera por la reacción de Educación a esta denuncia.

Es un “desastre mayor”: Rivera Madera

Por su parte, el representante recién electo de Villalba, Orocovis, Barranquitas y Coamo, aludió a que lo “más insólito del caso es que la designada secretaria, doctora Yanira Raíces, expone que está esperando los resultados de una investigación hecha por ellos mismos en el Departamento. Incluso, señala que es semana, deberían tener su reunión de rutina, y ahí, entonces, tocar el tema”.

PUBLICIDAD

Para ambos legisladores del sur se evidencia que “no hay compromiso ni prisa alguna en manejar estos actos de negligencia que terminan haciendo daño a quienes menos culpa tienen, que son los estudiantes”.

Además, afirmaron que supuestamente quedó evidenciado que la región sur no es prioridad para los directivos de Educación, ya que los estudiantes sufren día tras día la incompetencia de mantener un sistema educativo que no le responde a sus necesidades.

“Ante esta grave situación, ¿cuántos casos más hay, se exigirá una investigación por un ente imparcial, qué tiene que decir el gobernador (Pedro Pierluisi)?”, finalizó González Huertas.

Por su parte, el representante José Rivera Madera condenó la perdida de los alimentos y lo catalogó como “una muestra más de la constante ineptitud que como patrón ha sido la constante en las acciones de quienes han dirigido en los pasados 6 años esta agencia”.

Además de expresar indignación y repudio por lo ocurrido, el legislador sostuvo que “es una irresponsabilidad mayor el que el Departamento de Educación haya permitido que estos alimentos se perdieran. La supervisión de estos bienes tiene que ser constante pues se trata de alimentos que van a consumir nuestros estudiantes”.

Rivera Madera atribuyó la pérdida de estos alimentos, -entre ellos carnes, vegetales leche y jugos-, a la falta de dirección coherente y la ausencia de prioridades en el DE.

“Aquí falló la supervisión pues si el refrigerador se dañó, debieron darse cuenta al momento y trasladar los alimentos a otro mientras lo arreglan o sustituyen. Si es culpa de los bajones en el voltaje de electricidad por el servicio de LUMA, pues que así lo digan, pero no puede suceder que esto se pase por alto y se convierta en uso y costumbre”, señaló.

Según se ha reseñado, desde mediados de julio un congelador del almacén de comedores escolares en Ponce averió lo que ocasionó la pérdida de estos alimentos. Sin embargo, Rivera Madera condenó el que se esperara al momento de inicio de clases para dar a conocer la situación. “Esto es un desastre mayor y un ejemplo de cómo opera el Departamento de Educación con los asuntos del Sur. Seguimos en el olvido por este Gobierno que sólo está pensando en primarias a la Gobernación y no en el bienestar de nuestros niños”, sentenció el legislador.