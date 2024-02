A minutos de que se venza su plazo de cumplir con un acuerdo alcanzado con el Partido Popular Democrático (PPD), el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, proclamó este miércoles su inocencia y afirmó que no renunciará a su cargo ni a su candidatura a la reelección para las elecciones del 2024.

“Quiero dejar claro que, ¡NO RENUNCIO! En medio de esta patraña, no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura”, señaló.

En diciembre pasado el acusado alcalde llegó a un acuerdo institucional con su colectividad, el PPD, para que se le permitiera aspirar en lo que se ventilaba la vista preliminar en su contra por cargos de corrupción pública. Sin embargo, tal acuerdo fijaba una fecha límite. Esta es hoy, 28 de febrero.

Minutos antes de que el secretario del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, realizara una conferencia de prensa para estipular el futuro del alcalde ponceño, Irizarry Pabón emitió unas declaraciones públicas en las que estipuló que no cumplirá con el acuerdo que había suscrito con su partido. Entre otras razones, alegó que el pueblo así se lo ha solicitado.

A continuación, la declaración completa del suspendido alcalde:

“En noviembre del 2020, el pueblo de Ponce, democráticamente, me eligió su alcalde con un 62 por ciento (%) de los votos, y todos los colegios de votación ganados. Respetando la voluntad de todos mis hermanos ponceños, he realizado el trabajo contra viento y marea.

¡Como ustedes saben, enfrento un caso legal llevado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ante los tribunales! ¡Todo aquel que me conoce sabe de mi integridad como profesional y ser humano y SOY INOCENTE!

En diciembre del 2023 se me citó por nuestro Partido Popular Democrático para mediar un acuerdo que una vez se celebrara la Vista Preliminar del caso y de ser negativo contra mi persona podrían disponer de mi candidatura para la reelección como alcalde.

Les presento datos importantes para considerar:

• Vista de Regla 6 o Causa – La jueza del Tribunal de Ponce solicito continuar el proceso en noviembre 2023, pero el FEI inmediatamente indicó que ellos no estaban disponibles hasta enero del 2024;

• Se notificó la fecha de enero;

• Se pospuso las fechas asignadas de enero 21 y 22

• Ante la notificación de la jueza y la Sala para la vista preliminar, mis abogados solicitaron cambio del juez asignado y de tribunal para un proceso transparente para todos (empleados que me conocen a mí y a otros empleados);

• El juez asignado está vinculado en parentesco con mi antiguo socio médico;

• La esposa del juez asignado fue recomendada para nombramiento de jueza por el abogado que hoy es candidato del partido contrario

• Se delegó a otra jueza, la misma que inmediatamente se inhibió por conflictos de intereses

Razones por las que se pospuso la vista preliminar

Los acuerdos con el Tribunal, los abogados, la Sala y las fechas asignadas fueron pautadas para el próximo mes de marzo; todo eso fueron situaciones fuera de mi control.

¡Yo soy INOCENTE! Estoy protegido por la constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y se me están violando mis derechos constitucionales.

He estado visitando mis comunidades ponceñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen: ‘Doctor, no se quite, ¡estamos con usted!’.

Por esa y por todas las razones anteriores quiero dejar claro que, ¡NO RENUNCIO! En medio de esta patraña,no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura.

Este su servidor, doctor Luis Manuel Irizarry Pabón, su alcalde y candidato certificado, estoy aquí de pie y de frente. Seguiré aquí para servir a mi Ponce y a mis amados ponceños.

¡En Ponce decidimos los Ponceños!

Luis M. Irizarry Pabón”