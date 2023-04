El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, acusó esta mañana de evasión contributiva a un hombre quien fue imputado de practicar la veterinaria de manera ilegal en el 2022.

Se trata de José Cartagena Martínez, quien en junio del año pasado fue arrestado por ejercer la profesión sin estar licenciado y, luego, fue acusado por violar la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales y la Ley 194 que regula la profesión en Puerto Rico.



- “Se trata de una persona que, a mi juicio, (de) carafresquería. La carafresquería, vamos a decirlo así. Recibía ingresos y no lo reportaba”, admitió Parés Alicea en conferencia de prensa.

De acuerdo a la investigación del área de inteligencia de fraude contributivo de Hacienda, Cartagena Martínez dejó de reportar, entre el 2018 al 2021, una suma de $292,000 en ingresos de “distintas fuentes”, de las cuales $250,130 prevenían de 2,047 transacciones a su cuenta personal de la aplicación. Por lo tanto, Parés Alicea calculó que le debe a Hacienda más de $118,000.

“‘Envíamelo al 787′. Esa es la anécdota aquí. A pesar de que esta persona trató de esconderlo o trató de evadir su responsabilidad contributiva, pudimos identificarlo”, añadió.

“Él reportaba otro tipo de ingresos, pero lo que recibía por ATH Móvil él pensaba que iba a pasar invisible, que no iba a poder ser identificado ese tipo de ingreso y, por lo tanto, no tenía que reportarlo”, agregó Rodney Ríos Medina, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

Es por esto que pesan en contra de Cartagena Medina cargos por penalidad por no rendir planillas o reclamaciones y dos cargos por presentar planillas, declaraciones juradas o reclamaciones fraudulentas.

A eso de las 11:40 a.m. de esta mañana, el juez José Parés Martínez determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000. La vista preliminar fue programada para el 27 de abril. Pese a que la defensa solicitó una fianza nominal, el Ministerio Público se opuso.

José Cartagena Martínez ( Suministrada )

“A mí no me cabe la menor duda que esta persona le debe $118,000 al Departamento de Hacienda. Obviamente, va a pasar por un criminal donde tiene presunción de inocencia. Acá el delito no es tener las deudas con el Estado. Hay muchas personas que tienen deudas con el Departamento de Hacienda y eso no los convierte en unos delincuentes”, recalcó el secretario al adelantar que se procesará más casos similares a este.



- “Aquí el delito es la carafresquería al Gobierno de Puerto Rico”, añadió.

El anuncio se da a tres días de que culmine el periodo de radicación de planillas del 2022. Por ende, Parés Alicea aseguró que sería un caso que crearía “conciencia” para “las próximas 72 horas como parte del proceso de la radicación de planillas”.

“Nosotros estamos enfocados en identificar distintos esquemas de evasión contributiva. Nosotros sabemos que esta es una vía común que se está dando a través de negocios que no están reportando ni de su cuenta comercial ni de su cuenta personal. Estamos orientando al público que no cometa ese tipo de fraude. Si piensan que a través de ATH Móvil no podemos identificar esos ingresos, les tengo malas noticias: si tenemos los recursos para identificarlos”, concordó Ríos Medina.

En cuanto a la ilegalidad de su práctica, Cartagena Martínez se declaró culpable el año pasado de violar disposiciones a la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico y la Ley de Bienestar y la Protección de los Animales, ya que ejerció la práctica de la medicina veterinaria sin tener las credenciales requerida y cremó y dispuso cadáveres de animales sin tener los permisos adecuados.