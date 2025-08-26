El exadministrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez, anunció este lunes su aspiración a la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Distrito 31, que comprende comunidades de Caguas y Gurabo.

Ese escaño quedó vacante luego de que la representante Vimarie Peña ganara la elección especial para la alcaldía de Gurabo.

Durante su anuncio, Fradera expresó que el Distrito 31 representa mucho más que una delimitación geográfica. “Es la voz de miles de familias, de jóvenes con sueños y de adultos mayores que nos han dado todo. Hoy anuncio mi aspiración con la convicción de que juntos podemos construir un distrito más seguro, más justo y lleno de oportunidades”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su visión en la poltrona municipal estaría centrada en la seguridad comunitaria, la educación de calidad y el bienestar de los adultos mayores. Fradera propone un modelo de desarrollo para el Distrito 31 basado en inclusión y justicia social.

“La verdadera seguridad no nace del miedo, sino de la unión”, sostuvo, al presentar sus propuestas para fortalecer las comunidades y alejar a los jóvenes de la violencia mediante nuevas oportunidades.

“Mi aspiración no es a un cargo, mi aspiración se resume en este compromiso: servir con sensibilidad y responsabilidad, escuchar con humildad y trabajar sin descanso”, puntualizó.