El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, expresó este martes que lamenta que expresiones que realizó un chat privado de Whatsapp fueran divulgadas sin su autorización y que las mismas ofendieran a la comunidad LGBTTIQ+.

Específicamente, el ejecutivo municipal expresó a una persona del chat en el que múltiples populares están incluidos, hasta el nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, que “todas las comadronas se equivocaron contigo cuando naciste, que dijeron que eras varón. Quítate esos pantalones y ponte una faldita, que tal vez te vez mejor con falda”.

No se ha divulgado hacia quién iba dirigido el mensaje. Sin embargo, el sonido ha causado malestar y expresiones de partidos contrarios y activistas de la comunidad homosexual en la Isla.

Ante la situación, el arecibeño emitió unas expresiones escritas en las que estipula que “las expresiones realizadas por este servidor se dieron en medio de una conversación privada en un chat privado, las cuales fueron divulgadas sin mi autorización y en un claro intento de hacerle daño político a mi imagen como figura pública. Las expresiones se dieron en un ambiente hostil y de faltas de respeto hacia mi persona”.

“Lamento mucho si personas ajenas a la controversia se ofendieron con las mismas. Soy una persona seria, de altos valores y que me rijo por los dogmas de la religión que profeso, defensor de las causas nobles. Les aseguro que lo ocurrido en nada incide en mi gestión como alcalde de Arecibo y las mismas no volverán a ocurrir”, agregó.

A modo de reacción, el presidente de la Pava dijo en una emisora radial (NotiUno 630) que en el chat hay sobre 140 personas, incluyendo “funcionarios de Estado”. Dijo que el grupo se creó como una dinámica de la pasada primaria a la presidencia del PPD.

“Yo estuve mucho tiempo incluido en ese grupo, es así, y la verdad es que no participaba nunca de las conversaciones”, alegó.

De paso, sostuvo que se comunicó con el alcalde de Arecibo para conversar sobre la divulgación del audio.

“Hablé con él y le hice el planteamiento desde el punto de vista de que no me parecen apropiados este tipo de intercambio. Le solicité que desistiera de ese tipo de interacción, pero él entendió mi planteamiento y se comprometió conmigo que no iba a volver a ocurrir. Y mi llamado no solo acompañero al alcalde, en este caso, a todos los compañeros electos o electos que esta dinámica tiene que cesar. Aquí hubo un proceso primarista, cada cual respaldó su candidato, pasó la primaria y aquí tenemos que pasar la página y tenemos que trabajar juntos para un solo fin, que es poder ganar las elecciones. Y este tipo de situación, por supuesto, no abona a eso. Así que como presidente del partido, esto surge antes que yo he sido juramentado como presidente. No era el presidente cuando ocurre todo este intercambio cambio. Pero no deja de ser mi responsabilidad hacer un llamado a todos y exigir que no se repitan planteamiento y discordias y disputas como estas”, sentenció.

Ortiz indicó que confiará en Ramírez que no volvería a emitir expresiones similares en el futuro. Dijo que, si lo hace, tomaría otras medidas más trascendentales, de las cuales no dio detalles.

Entre los que han emitido expresiones se encuentra el directivo de la organización Estadistas LGBTTIQ+, así como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Idel Santiago Ocasio, del grupo estadista, expuso que “no podemos seguir permitiendo que el colectivo LGBTTIQ sea la burla y la mofa de estas personas que ostentan cargos públicos. Tanto el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, como otros líderes populares continúan utilizando lenguaje denigrante para referirse a personas de la comunidad o insinuar que pertenece a la misma”.

Mientras, el subcoordinador de la Juventud del MVC (La Jota) y miembro de la comunidad gay reclamó disculpas públicas.

“El señor Ramírez Irizarry le debe al pueblo una disculpa y un reconocimiento sobre la importancia de no hacer estas declaraciones que perpetúan la discriminación y la marginalización de las mujeres y de la comunidad LGBTTIQ+”, sostuvo.

Asimismo, el activista homosexual Pedro Julio Serrano solicitó que no se tratara la controversia como una política, pues opinó que los miembros de partidos políticos opositores al PPD también deben denunciar los ataques que ocurren dentro de sus propios partidos.

“Es fácil querer coger ventajería política porque es un contrincante quien hace las expresiones homofóbicas y transfóbicas ahora. Me pregunto en qué momento, en el pasado, estos líderes penepés —que hoy se quejan— han denunciado su propia homofobia y transfobia o la de sus líderes. Me pregunto cuántas veces han votado en contra de nuestros derechos o a favor de estos. Yo sé la respuesta, ellos la saben y el pueblo también. Cuando vayan a criticar la paja en el ojo ajeno, asegúrense de que no tengan una viga en el suyo”, destacó, al reprochar que el alcalde arecibeño haya atacado la dignidad de la comunidad a la que defiende.