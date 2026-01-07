La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, confirmó que la Marina de Guerra de Estados Unidos alquiló instalaciones en el Aeropuerto Mercedita y aseguró que esta operación no afectará los vuelos ni las operaciones comerciales del aeropuerto.

“Desde el Municipio de Ponce continuamos informando con total transparencia y reafirmamos que las operaciones comerciales del aeropuerto se mantienen con normalidad, sin impacto para pasajeros, aerolíneas ni para el desarrollo económico de la región”, indicó Sifre Rodríguez a través de declaraciones escritas.

La jefa municipal explicó que la transacción no fue realizada por el Municipio, sino que corresponde a un acuerdo directo entre el Estado y la Marina de Estados Unidos, gestionado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, que administra el Aeropuerto Mercedita.

“Las decisiones relacionadas con estos movimientos no corresponden al Municipio, sino al Estado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico”, puntualizó la alcaldesa.

Según la alcaldesa, los espacios alquilados son temporales y responden a un aumento de maniobras logísticas similares a las que se realizan en otras instalaciones militares de Puerto Rico, como Roosevelt Roads y la base Ramey.

“Reiteramos que el Aeropuerto Mercedita siempre ha contado con operaciones militares. Lo registrado en días recientes responde a un aumento temporero de maniobras logísticas, similares a las que se realizan en Roosevelt Roads y en la base Ramey”, explicó Sifre Rodríguez.

El acuerdo permanecerá vigente hasta mayo de 2026.