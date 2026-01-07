Alcaldesa confirma operaciones militares en el Aeropuerto Mercedita en Ponce
La Marina de Estados Unidos arrendó espacios.
PUBLICIDAD
La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, confirmó que la Marina de Guerra de Estados Unidos alquiló instalaciones en el Aeropuerto Mercedita y aseguró que esta operación no afectará los vuelos ni las operaciones comerciales del aeropuerto.
“Desde el Municipio de Ponce continuamos informando con total transparencia y reafirmamos que las operaciones comerciales del aeropuerto se mantienen con normalidad, sin impacto para pasajeros, aerolíneas ni para el desarrollo económico de la región”, indicó Sifre Rodríguez a través de declaraciones escritas.
La jefa municipal explicó que la transacción no fue realizada por el Municipio, sino que corresponde a un acuerdo directo entre el Estado y la Marina de Estados Unidos, gestionado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, que administra el Aeropuerto Mercedita.
“Las decisiones relacionadas con estos movimientos no corresponden al Municipio, sino al Estado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico”, puntualizó la alcaldesa.
Según la alcaldesa, los espacios alquilados son temporales y responden a un aumento de maniobras logísticas similares a las que se realizan en otras instalaciones militares de Puerto Rico, como Roosevelt Roads y la base Ramey.
“Reiteramos que el Aeropuerto Mercedita siempre ha contado con operaciones militares. Lo registrado en días recientes responde a un aumento temporero de maniobras logísticas, similares a las que se realizan en Roosevelt Roads y en la base Ramey”, explicó Sifre Rodríguez.
El acuerdo permanecerá vigente hasta mayo de 2026.