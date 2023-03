La Fiscalía federal le dio al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, hasta el mediodía de hoy, miércoles, para determinar si se declarará culpable por corrupción. De lo contrario, el juicio comenzaría este próximo 13 de marzo.

Pero, pasada la hora límite, el acusado por corrupción continuaba reunido a eso de las 2:00 p.m. con sus abogados para tomar una determinación.

A su salida del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, a eso de las 11:00 a.m., Pérez Otero no informó cuál decisión tomaría. Se mostró afligido y reiteró que todo el proceso le ha resultado ser “difícil”. De hecho, cuando la prensa dejó de hacerle preguntas, se quedó en una esquina en la que lloró.

La posibilidad de que haya un cambio en la alegación de culpabilidad surgió durante la vista de antelación a juicio que se celebró esta mañana, que, en esencia, estuvo enmarcada en la controversia de si las fotos y el vídeo que la Fiscalía federal presentó públicamente y en el que supuestamente se le ve recibiendo una paca de dinero dentro de un auto pueden o no utilizarse como prueba durante el proceso judicial.

A preguntas de la jueza federal Aida M. Delgado Colón, el fiscal federal Nicholas Warren Cannon no divulgó cuál es la oferta presentada para que Pérez Otero cambie su alegación de culpa. Se limitó a establecer que dicha oferta “la tenemos sobre la mesa hasta hoy al mediodía. Después, se acaba el tiempo. Queremos poner en record que el acusado entienda eso”.

Uno de los abogados de Pérez Otero, el exfiscal federal Osvaldo Carlo, habló ante la jueza para establecer que esta misma mañana la Fiscalía federal introdujo una nueva oferta que incluía una “variante” que no estaba en las “tres o cuatro” ofertas anteriores que recibieron y que su cliente había rechazado. Señaló que este cambio no había sido discutido con Pérez Otero para que llegara a una decisión.

Tras recesar la vista, los abogados del exalcalde, Eduardo Ferrer, José Olmo y Carlo, se reunieron con los fiscales Warren Cannon y Myriam Fernández para discutir la oferta. Minutos después, el acusado fue llamado a la reunión privada. Pasaron varios minutos adicionales y los fiscales salieron del salón. Los abogados quedaron con su cliente para discutir si habría alguna determinación durante el plazo concedido.

Al terminar las reuniones, Carlo explicó a la prensa que la discusión sobre la posibilidad de que haya un cambio en la alegación de culpa pudiese demorarse un tiempo mayor al mediodía. Dijo estar seguro que a los fiscales federales no le molestaría tener una demora.

Explicó que las partes se reunirían para discutir las opciones que tiene su cliente y las posibles penas que podría cumplir si es declarado culpable. A preguntas de Primera Hora, Carlo indicó que, por los tres cargos de soborno, conspiración y extorsión, Pérez Otero pudiese ser sentenciado a cumplir una pena máxima de 20 años de prisión. Como mínimo, dijo que pudiese ser entre 40 a 60 meses de prisión.

El abogado no quiso establecer cuántos años de prisión le ofreció la Fiscalía federal a su cliente para que se declarara culpable. Más, sin embargo, señaló que cambio de oferta que han recibido hoy de la Fiscalía dispone que cumpliría una menor pena en prisión que la que ya se había expuesto en otras que recibieron anteriormente.

“Todas las ofertas que se han hecho, que han sido tres o cuatro, todas las ha visto y las ha analizado. Entendemos que, aunque parece un ambiente de mucha presión, nosotros como abogado buscamos el espacio para que nuestro cliente pueda hacer decisiones inteligentes y bien informadas”, indicó Carlo.

Añadió que, “cuando una oferta se rechaza, como pasa también en los asuntos civiles, pues quién se va a sentar a la mesa a escuchar una oferta más alta. Eso es imposible. Las ofertas, uno se sienta y las escuchas y se las transmite al cliente cuando son ofertas que bajan de lo que originalmente se había (estipulado)”.

Deniegan mociones

La vista con antelación al juicio inició a eso de las 9:38 a.m. De inmediato, la jueza federal Aida M. Delgado Colón denegó la moción presentada por la defensa para buscar que se prohibiera la divulgación de las fotos y vídeos que se presentaron en el pliego acusatorio. Se alegaba la exposición mediática de las pruebas podrían afectar a que se realizara un juicio justo.

Ahora, con la determinación de la jueza, las fotos y vídeos en controversia podrán ser utilizados en el juicio.

Asimismo, la jurista denegó otra moción que planteaba que el dinero que recibió Pérez Otero no era parte de un soborno, sino una aportación política de $100,000 que le dio el empresario Oscar Santamaría para su campaña a la reelección como alcalde de Guaynabo.

Según estipuló Delgado Colón en su decisión, le corresponde al jurado que será seleccionado para este juicio darle el peso correspondiente a la prueba y no así en una vista con antelación al juicio.

Por otro lado, a su llegada al Tribunal federal, Pérez Otero se limitó a indicar que todo este proceso judicial ha sido “difícil. Sumamente, difícil”.

La limitación en las expresiones, según afirmó su abogado, el exfiscal federal, Osvaldo Carlo, es que existe una orden de mordaza en este caso.

“No podemos hacer ningún tipo de expresión. Pero, yo espero al finalizar todo este proceso, entonces, poder hablar y dialogar”, añadió Pérez Otero.

El exfiscal federal, Osvaldo Carlo, y el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. ( Frances Rosario )

En un inicio, esta vista se iba a realizar por teleconferencia. Sin embargo, la Fiscalía federal, representada por los fiscales Warren Cannon y Scott H. Anderson, solicitaron que la misma se realizara en persona, toda vez que el juicio está pautado para comenzar este próximo 13 de marzo.

Pérez Otero fue acusado por un gran jurado en diciembre de 2021 por cargos de soborno, conspiración y extorsión. En esencia, se le imputa haber recibido pagos de $5,000 mensuales entre finales de 2019 a mayo de 2021 de parte de Santamaría, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad por corrupción ante las autoridades federales, a cambio de contratos para la compañía Island Builders.

Fueron los momentos en que Santamaría supuestamente le entregó el 19 de agosto de 2021 dinero en efectivo a Pérez Otero y cuya imagen se hizo pública al momento de la acusación lo que la defensa del exalcalde buscaba que no se presente como evidencia. Aludieron a que su divulgación afecta el que se le realice al acusado un juicio justo.

Una de las fotos publicadas en una moción de la fiscalía federal en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Captura) ( Captura )

Cabe destacar que ayer, martes, la Fiscalía federal defendió en un escrito el que las fotos y los vídeos impugnados se utilicen en el juicio.

“El acusado no ha proporcionado al Tribunal una base de hecho o de derecho para excluir las pruebas fotográficas y de video del acusado recibiendo pagos de soborno del Individuo A. No solo las reglas modelo ni la sección 50.2 no prohíben al gobierno de incluir evidencia sustantiva en un alegato contradictorio. Incluso si lo hicieran, estas reglas no prevalecen sobre las Reglas Federales de Evidencia, que claramente requieren que la Corte admita evidencia relevante que sea probatoria de la culpabilidad del acusado”, dice el documento, firmado Corey R. Amundson, jefe de la sección de Integridad Pública de la Fiscalía federal.