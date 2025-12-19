El municipio de Dorado cuenta con un nuevo Plan de Ordenación Territorial.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este viernes la Orden Ejecutiva-2025-057 que aprueba la primera revisión integral de dicho plan, cuya primera versión fue aprobada hace 14 años.

Durante la firma, estuvieron presentes el alcalde de Dorado Aníbal José Torres; parte de su equipo de trabajo en el Municipio; José Torres Archilla, presidente de la Legislatura Municipal de Dorado; Héctor “Gaby” González López, senador del Distrito de Arecibo; Elinette González Aguayo, representante del Distrito 11; el licenciado Héctor Morales Martínez, presidente de la Junta de Planificación, y Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Las revisiones de extensiones territoriales son de suma importancia para los municipios, reconociendo ese valor para el desarrollo económico y turístico, junto al alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, el presidente de la Junta de Planificación, Lcdo. Héctor Morales Martínez,… pic.twitter.com/MtJYnvZoVT — Jenniffer González (@Jenniffer) December 19, 2025

“Hoy, luego de 14 años desde su implementación, Dorado cuenta con un Plan de Ordenación Territorial revisado y actualizado. Este proceso incluyó múltiples vistas públicas, participación comunitaria, la aprobación de la Legislatura Municipal y de la Junta de Planificación. Con este nuevo plan, fortalecemos la infraestructura, promovemos el turismo, protegemos los recursos naturales y el carácter distintivo de Dorado”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

Mientras, el alcalde de Dorado expresó que “este proceso ha sido arduo, pero tengo que decirle gobernadora en honor a la verdad que este proceso no hubiese sido posible, sin la ayuda que nos brindaron en todo momento. Aquí nunca hubo un no para el municipio de Dorado de parte de la Junta de Planificación ni de la Oficina de Gerencia de Permiso; agradezco esa disposición del equipo de trabajo que nos ha llevado de la mano en todo este proceso”.

Según se explicó en la comunicación, un Plan de Ordenación Territorial revisado es un instrumento actualizado y estratégico que guiará el desarrollo ordenado, sostenible y responsable del municipio.

Según el Código Municipal, los planes de ordenación territorial deben revisarse al menos cada 8 años. Sin embargo, aunque Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Dorado fue aprobado por el entonces gobernador en 2011, nunca se revisó.

Algunas de las características de esta revisión son que se corrige inconsistencias con su versión original; establece una nueva delimitación para el centro urbano; contiene cambios menores al Plan de Usos de Terrenos, sin alterar la visión general del documento; modificó la Zona de Interés Turístico Vega Alta – Dorado – Toa Baja, como parte del proceso de ordenación del territorio de Dorado, e integra proyectos estratégicos, prioridades de inversión e iniciativas.

Estas nuevas disposiciones fueron revisadas por la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas vigentes.

Esta revisión integral contó con participación ciudadana. Se incluyeron reuniones con la Junta de Comunidad conformada por el municipio, y se recibieron comentarios de residentes, organizaciones y agencias gubernamentales.