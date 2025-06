El municipio de Arecibo, junto a las organizaciones New England Foundation for the Arts y Doris Duke Foundation, realizará un taller de danza para adultos mayores, el cual será libre de costo.

Según anunció el alcalde, Carlos ‘Tito’ Ramírez, la compañía multidisciplinaria Vision.AI.R-E, bajo la dirección de la reconocida coreógrafa Ana Sánchez Colberg, ofrecerá el taller, como parte del proyecto municipal Hom[e]age (Homenaje).

“Homenaje es un proyecto escénico y digital basado en el movimiento, el cuerpo y la memoria viva. No se requiere experiencia previa en danza: solo el deseo de moverse, compartir y contar historias. El proyecto abre un espacio creativo y seguro donde los participantes podrán expresarse a través del arte del baile, revivir recuerdos y celebrar su legado”, señaló Rosa Aymat, directora del Departamento.

PUBLICIDAD

Este evento comienza con un taller introductorio, el cual se realizará este próximo martes, 17 de junio a las 9:30 a.m. en la sede de Juventud del Ayer.

Las personas interesadas podrán luego integrarse al taller intensivo de danza, que se realizará del lunes, 23 al sábado, 28 de junio, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en Casa Ulanga.

La actividad culminará con una presentación abierta al público el sábado, 28 de junio a las 4:00 p.m. en Casa Uganda.

Se indicó que para participar de los talleres no se necesita experiencia.

Mientras, se informó que lo que se busca es ayudar a los adultos mayores de 60 años a ejercitarse y socializar.

“Homenaje es más que un taller de danza: es un acto de amor, respeto y visibilización del poder y la belleza de nuestros adultos mayores”, concluyó Ramírez Irizarry.

Para más información o para inscribirse, pueden escribir a visionairedigitalarts@gmail.com o llamar al 787-882-2770 Ext. 1401.