La reconstrucción del Complejo Deportivo de Guayama, en el que está el parque de pelota Marcelino Blondet y la pista atlética doctor Roberto Monroig, inició este viernes.

El alcalde O’brain Vázquez Molina colocó la primera piedra del millonario proyecto, que será edificado con fondos de la Agencia federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“Continuamos el proceso de reconstrucción y rehabilitación de nuestro pueblo. Hoy, me place colocar la primera piedra de este proyecto deportivo que tiene un impacto significativo en el desarrollo social y económico de Guayama así como de pueblos limítrofes. Las labores de reconstrucción se extenderán por varios meses y esperamos reencontrarnos para la inauguración oficial”, afirmó, tras colocar la primera piedra.

La inversión para el proyecto es de $4,879,295. Entre las labores a realizar se encuentran mejoras a la verja, a las gradas y el reemplazo de postes de iluminación, entre otros. También incluye mejoras a la pista atlética.

“Este proyecto es de suma importancia para nuestro pueblo ya que una vez completado servirá de espacio para la realización de actividades deportivas, culturales y de entretenimiento para diversas poblaciones. Sin duda, la colocación de esta primera piedra da paso al inicio de las mejoras que harán del lugar uno más seguro y atractivo”, expresó el alcalde.

El ejecutivo municipal expuso que se ha enfocado para que las obras de reconstrucción se realicen durante este cuatrienio.

“La colocación de esta primera piedra es evidencia del compromiso de todos los que laboramos en la administración municipal de Guayama con lograr que las instalaciones municipales estén en óptimas condiciones y listas para el disfrute de todos”, afirmó.

Vázquez Molina espera que pronto las instalaciones están operacionales para realizar “diferentes actividades”.