En reclamo de un ambiente escolar digno, decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes, padres y líderes comunitarios, optaron esta mañana por paralizar las clases en la Escuela Superior Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo hasta tanto la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces, llegue al plantel escolar para atestiguar las pésimas condiciones en las que se encuentra.

Según los manifestantes, la escuela tiene serios problemas de filtraciones y hongos en los salones de clase. Además, alegan que los baños tienen bastantes problemas y hasta gusanos. Así también apuntan a no tener áreas recreativas seguras, las columnas cortas no han sido atendidas y la pintura del plantel está en un estado deplorable.

PUBLICIDAD

La portavoz de los estudiantes en esta manifestación, Aleshka Fernández, una joven que cursa el undécimo grado, asegura que están cansados de tener que llegar todos los días a estudiar en aulas que no son aptas para la enseñanza.

“Hemos decidido protestar porque nos cansamos de ver la escuela así todos los días. Este es nuestro lugar de estudio, el lugar de estudio de futuras generaciones y nuestra escuela parece una escuela abandonada. Esta escuela tiene estudiantes adentro y no lo parece”. “La cancha está rota desde el huracán María (2017), tenemos hongos y filtraciones en los salones y eso nos puede enfermar. Los baños están dañados, las columnas cortas no se han reparado, tenemos problemas con la pintura. Son varios problemas que hace que la escuela se vea abandonada”, expresó la estudiante de 16 años, quien lamenta que el “el Departamento (de Educación) nos ha fallado”.

Paralizan las clases en escuela superior Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo por las pésimas condiciones del plantel. Suministrada ( Suministrada )

“Se dijo que ya en las escuelas las columnas cortas estaban reparadas y aquí no ha venido nadie”, sostuvo Fernández, quien afirma que no cesarán en su lucha hasta que el Educación atienda sus reclamos.

“Nosotros queremos que la secretaria del Departamento de Educación venga y vea la escuela como está. Hasta que ella no venga, no vamos a parar”, advirtió la estudiante.

Igual de convencidos están los padres de esta comunidad escolar, quienes están en apoyo a los estudiantes y se muestran preocupados por las condiciones del plantel donde a diario dejan a sus hijos.

“Esta escuela está deprimente y es inaceptable porque se utiliza para votación y, ¿no se dan cuenta en el estado que está? Para dejar los estudiantes, hay que dejarlos en la carretera, cuando tiene un redondel, pero lo tienen cerrado porque no funciona y dicen que es por falta de mantenimiento del municipio de Naguabo. Se nos facilitaría a nosotros dejarlos adentro y sería más seguro para los menores”, reclamó Militza Rivera, madre de un estudiante de noveno grado.

PUBLICIDAD

Incluso, según la entrevistada, las condiciones de los salones están afectando la salud del personal y los estudiantes.

“Hay bastantes filtraciones en los salones, bastante humedad y bastante hongo. Es demasiado deprimente entrar a un salón y observar el techo como está por las filtraciones. Es frustrante, porque aquí hay nenes alérgicos, que tienen sus necesidades, ha habido estudiantes y maestros afectados”, reiteró la madre, quien no entiende porque esta escuela es la única que no ha sido atendida en el municipio de Naguabo.

“La alcaldesa (Miraidaliz Rosario Pagán) ha venido aquí, ha visto la escuela porque la hemos visto llegar, pero así mismo como llega, así mismo se va y no se hace nada. Lo único que nos dice la directora (Rosa Rivera) es que ha hecho todas las gestiones. Pero vemos todas las escuelas del pueblo de Naguabo que están pintadas bien bonitas y la Escuela Juan J. Maunez de Naguabo no tiene las condiciones necesarias”, señaló Rivera.

“Nuestra posición como padres es estar aquí hasta que se resuelva la situación de la escuela, porque cada año es lo mismo: dicen, dicen y nada. Estamos esperando porque queremos respuesta de cuándo van a solucionar esto y cuánto tiempo tardaría. Queremos que nos contesten nuestras preguntas”, dijo Rivera. De igual forma, Cristóbal Feliciano, padre de un estudiante de décimo grado lamentó el olvido en el que se encuentra el plantel y solicitó la atención del DE.

“Estamos aquí con los jóvenes apoyándolos por el mal servicio que le da el Departamento de Educación. Estamos aquí porque hay hasta gusanos en los baños y los estudiantes cogen clases con goteras en los techos. Los baños no funcionan, los jóvenes lo usan como pueden. Se necesita que venga la directora de esta área o alguien del Departamento para que vea las condiciones y tomen acción en cuanto a eso”, emplazó Feliciano.

PUBLICIDAD

Mientras que la lucha se extiende a toda la comunidad, ya que Aracelis González es una maestra jubilada del plantel hace dos años, pero se personó a la manifestación en apoyo a su comunidad escolar, pues entiende que la situación es deplorable.

“Estoy aquí en solidaridad con todos mis estudiantes porque hace solo dos años que me jubilé de esta escuela. Este plantel está en unas condiciones que le falta a la dignidad y al respeto de nuestros estudiantes, maestros y todos los que aquí laboran. Esto está aquí abandonado, hacen más de 10 años que no pintan. El gobierno está reclamando de que todas las escuelas fueron arregladas sus columnas cortas, pero a esta escuela no se le han arreglado. Esta escuela está en unas condiciones que se podría filmar una película de horror y no es justo para los estudiantes y maestros tener que llegar aquí”, reclamó la maestra retirada.

Educación dice que intervendrá “prontamente”

El Departamento de Educación, mediante declaraciones escritas, afirmó que la escuela Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo “será intervenida prontamente para llevar a cabo trabajos esenciales de remoción de hongos, limpieza a presión, sellado de techos y pintura, necesarios con urgencia para el adecuado funcionamiento del plantel”, lee la comunicación. Según el DE, ya se “han iniciado las gestiones para el proceso de contratación, el cual culminará con la ejecución de dichos trabajos”.

“Asimismo, se llevarán a cabo reparaciones en el portón de la escuela, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En paralelo, estamos trabajando en la subasta para la ejecución de otros proyectos en la escuela. Estos incluyen la reparación de la cancha y mejoras en los baños, proyectos que serán financiados a través de fondos de FEMA”.

PUBLICIDAD

“Queremos destacar que los fondos necesarios para estos trabajos ya han sido obligados. Somos conscientes de los desafíos que implica poner en óptimas condiciones nuestras escuelas después de los eventos naturales, como el paso del huracán María y los temblores. Estamos comprometidos en abordar estos desafíos con la mayor rapidez posible, a pesar de los obstáculos burocráticos y las limitaciones de mano de obra para la construcción en la isla”, menciona el escrito que también confirma que la agencia ha realizado mejoras en las escuelas: Fermín Delgado, Silverio García, Quebrada Grande, Eugenio Brac y Fidelina Meléndez del municipio.

Se asegura que las condiciones de los salones están afectando la salud del personal y los estudiantes. ( Suministrada )

Problemas eléctricos en Vega Baja

Desde que finalizó el semestre anterior en diciembre de 2023, los estudiantes de la Escuela Segunda Unidad del Barrio Almirante Norte en Vega Baja no han podido recibir sus clases presenciales, esto debido a problemas eléctricos que afectan al plantel, según se denunció.

El legislador municipal y candidato a alcalde de Vega Baja, Edwin Win Marrero Santiago, además de padres y personal escolar, se comunicaron para denunciar el problema eléctrico que está impidiendo tanto el proceso educativo como el que reciban el servicio de comedor escolar.

“Pensando que el problema le correspondía resolverlo a LUMA, procedí a comunicarme con personal de la empresa, pero estos me indican que, antes de ellos intervenir, es el Departamento de Educación y Edificios Públicos los que deben reemplazar dos transformadores en la escuela que están en total deterioro lo que podría provocar una explosión que ponga en peligro la seguridad y vida de estudiantes y personal”, manifestó el legislador municipal.

PUBLICIDAD

“Hubo una avería en la subestación de la escuela con un transformador, Edificios Públicos lo instaló, pero cuando LUMA se presentó para certificar la obra realizada se negaron a hacerlo hasta tanto las autoridades responsables de la escuela reemplacen otro equipo eléctrico que está totalmente deteriorado. Esto impide que reciban la certificación de LUMA”, expuso Marrero Santiago, quien también es líder comunitario del barrio Almirante y aprovechó para hacer un llamado a la secretaria de educación.

“Visité la escuela y di instrucciones para que se resuelva el problema y la escuela pueda volver a la normalidad. Nuestros estudiantes y personal escolar no pueden seguir siendo víctimas de la ineficiencia del departamento que está llamado a garantizar una educación de calidad”, concluyó.

En declaración escritas, la Región Educativa de Arecibo de DE estableció que los trabajos en la escuela Segunda Unidad del barrio Almirante Norte de Vega Baja son complejos, “puesto que requieren la sustitución de dos transformadores para que la energía eléctrica del plantel opere en su totalidad”.

“Tanto LUMA como la Autoridad de Edificios Públicos han hecho parte de los trabajos y gestionan alternativas para avanzar con la compra del equipo necesario. Ya la Administración de Servicios Generales (ASG) autorizó la compra de los equipos al licitador que está en la isla, lo que ciertamente agilizará los trabajos”, certifican en la comunicación escrita.

Asimismo, confirman que, debido a los trabajos de LUMA con el servicio eléctrico, “las clases se han visto mínimamente interrumpidas, subsanando tales interrupciones a través de la modalidad de clases virtuales”. “A los grados primarios se les está proveyendo todo el material para que hagan sus trabajos en las casas. Todo el equipo socioemocional y la facultad están listos para dar los servicios a las familias que así lo requieran”, culminan las declaraciones.