La Administración de Servicios Médicos (ASEM) compensará al personal gerencial que trabaje durante el paro decretado por la Unión General de Trabajadores (UGT) pagándole el triple del salario regular devengado.

Así lo informó el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González, a través de una carta enviada a directores, gerentes y supervisores de la agencia, de la que Primera Hora obtuvo copia.

En la misiva, también se advierte que cualquier empleado gerencial o no afiliado a la UGT que no se presente a trabajar durante el paro decretado por la unión se le considerará como una “Ausencia Sin Autorización” y no recibirá paga alguna.

El paro indefinido decretado por la UGT comienza a la medianoche del viernes, 26 de enero.

La ratificación del decreto de un paro laboral en Centro Médico surge luego que una mayoría de la matrícula de la UGT rechazara el miércoles la propuesta presentada por ASEM de un aumento salarial de $800 mensuales, a modo de un “bono de retención”, durante tres años para aquellos empleados unionados que no recibieron un aumento en el Plan de Clasificación y Retribución que se les otorgó a gran parte de la plantilla en diciembre o para los que hayan recibido un aumento menor a $800. Matta explicó que casi todos los empleados que quedaron fuera del plan de ajuste salarial del gobierno en esta primera fase son personas que llevan más de 20 años en funciones en la corporación pública.

La petición de la UGT, como parte de su convenio colectivo, es que se apruebe un aumento de $2,000 mensuales, una idea que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó debido a que implica un impacto de $100 millones, por un periodo de cuatro años, un dinero con el que el gobierno no cuenta. Esta sería la única cláusula del convenio colectivo en tranque, sostuvo Matta, al agregar que se llegaron a acuerdos en otras estipulaciones que incluían el Bono de Navidad. En cambio, la UGT no firmará el acuerdo, mientras no se llegue a un consenso en cuanto al ajuste salarial.