A partir del próximo 16 de diciembre, empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recibirán un sustancioso aumento de salario.

El ajuste de $746.67 mensuales beneficiará directamente a 3,547 empleados, entre ellos oficiales correccionales, sargentos, tenientes segundo, tenientes primero, capitanes, oficiales de servicios juveniles, oficiales de servicios juveniles principal y agentes de investigación y arrestos, según anunció hoy la gobernadora Jenniffer González Colón.

El alza también será para empleados de la Administración de Instituciones Juveniles.

La medida forma parte de la Ley 91, aprobada en 2022, pero que no se había ejecutado.

Fue necesario identificar unos $35 millones, según informó González, para lograr el ponerla en vigor. Con el ajuste, los empleados recibirán $8,952 adicionales al año, lo que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

La acción se da luego de que la Alianza Correccional Unida (ACU) demandara el Gobierno en el 2024.

“Este aumento representa un reconocimiento directo al sacrificio y la valentía de nuestro personal. Su trabajo es esencial para la estabilidad de nuestras instituciones, y este paso fortalece tanto su bienestar como la operación del sistema correccional”, sostuvo el secretario del DCR, Francisco Quiñones, quien participó de la conferencia de prensa junto a otros funcionarios y múltiples empleados de la agencia beneficiada.