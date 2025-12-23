Con la misión de poder cumplir su compromiso programático de “arreglar el tapón terrible de la PR-5” y poder lograr que la autopista Rafael Torres Ortega esté lista en o antes del 2028, la gobernadora Jenniffer González Colón asignó $40 millones para completar los fondos necesarios para realizar la obra.

Otras medidas que se han tomado desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para completar el tramo que resta de la transitada vía fue que se dividió el proyecto en ocho tramos de construcción.

La información fue dada a conocer por la gobernadora y el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, luego de que Primera Hora solicitara una actualización de este proyecto vial.

“Esto es un proyecto mayor, esto es un proyecto emblemático como quizás en un momento dado fue la PR-66 (Ruta 66 de Río Grande a Carolina). Esto es para ayudar a la gente que baja de Naranjito, de la montaña, que coge por Bayamón, de Comerío, Corozal, Toa Alta, que cogen esta carretera que siempre se atapona”, describió González Colón.

Habrá un peaje adicional de 50 centavos.

Aunque no se pudo precisar cuándo saldría la subasta para identificar a los contratistas a cargo de la obra, ya el proyecto fue presentado a la Asociación de Constructores, se realizan pruebas con explosivos para preparar el camino por donde transcurrirá la vía, desde el Bayamón Soccer Complex (PR-167) hasta el Puente Atirantado, en Naranjito, y se está por culminar la adquisición de las propiedades por donde pasaría el expreso.

González Colón destacó la importancia de esta obra para su administración. Dijo que, por ello, interesaba destacar los avances que ha promulgado desde que llegó a la gobernación.

“Nosotros, como esto tiene fondos federales, pero nosotros estábamos viendo que los procedimientos federales tardan tanto y eso pudiera retrasar los trabajos a nivel estatal, yo he hecho una inyección de fondos estatales para comenzar con el proceso, verdad de adquisición, el realojo, las propiedades deben ser tasadas por un tasador certificado, que determina el justo valor de esas propiedades. Todo tiene que llevarse a cabo según dispone la reglamentación federal, verdad, porque si no lo hacemos de esta manera, la parte federal del proyecto, pues, no tendríamos los fondos federales”, explicó la primera ejecutiva.

Casi completa la adquisición de propiedades

Con esa inyección de fondos estatales, el DTOP pudo completar la adquisición de 167 propiedades. Se informó que en este proceso se invirtieron $26 millones.

González Montalvo indicó que, de estas propiedades, unas 103 pudiesen estar ocupadas y en proceso de desalojo por parte de sus antiguos propietarios. Pero, aseguró que ya las unidades son del DTOP.

“Gran parte de ellos ya han salido de sus casas. Se han realojado, ya adquirieron otra propiedad, se mudaron o están alquilados y también se relocalizaron. Ya está adelantado”, afirmó el titular.

Faltan de adquirir unas cinco parcelas, que no estaban identificadas en el proyecto inicial, pero que se dieron cuenta que debían ser expropiadas para realizar el proyecto, explicó el funcionario.

La obra en su totalidad se construirá a un costo de $432 millones. Esta cifra no incluye los fondos estatales que se han utilizado para adquirir las propiedades.

“Estamos hablando de casi $500 millones en un proyecto para la PR-5”, sentenció González Colón, al explicar que los $40 millones recientemente asignados salieron de ajustes que se realizaron en el presupuesto actual.

Los cambios

Esta construcción en un inicio se dividió en dos fases. La primera iba desde el Bayamón Soccer Complex hasta la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón.

No obstante, por directriz de la gobernadora, se dividió la obra en ocho fases para acelerar la construcción.

González Montalvo explicó que el diseño de la obra no se ha cambiado. Pero, dijo que “la filosofía de nuestra gobernadora es dividirlo en la mayor cantidad de segmentos lógicos para poder llevar a cabo el proyecto. Se ha subdividido y lo tenemos en ocho fases para poder, entonces, a su vez tener más contratistas activos, más competencia, abaratar los costos y llevar el proyecto de una manera más eficiente”.

Para el secretario del DTOP, el proyecto ya se encuentra en etapa de construcción, aun cuando no se ha lanzado la subasta para estas ocho etapas. Explicó que lo tratan como tal, debido a que se realizan “estudios de explosivos para que los contratistas estén enfocados en la etapa de construcción”.

No explicó qué ocurrió con una primera subasta que se anunció a principios de año. Pero, aceptó que había un problema de dinero. No obstante, la asignación conferida por la gobernadora terminó con el problema.

“Este proyecto nunca había tenido los fondos. Se asignaban y no había. El proyecto ya tiene la totalidad de los fondos y por eso estamos enfocado en ejecutarlo para hacerlo una realidad”, indicó el titular.

El secretario reiteró que esta nueva carretera tendrá un peaje. Dijo que todavía no se conoce el impacto que tendría en el bolsillo del conductor.

Se augura que la conducción por el nuevo tramo sea de 15 minutos, aunque pudiese aumentar a 30 minutos en las horas pico del tapón.

¿Qué pasa con la PR-10?

Por otro lado, la gobernadora explicó la razón por la que su proyecto vial primordial es la PR-5 y no se continuaría con la propuesta del exgobernador Pedro Pierluisi de completar la construcción de la PR-10, que transcurre de Arecibo a Ponce. Entre otras cosas, destacó que la obra no estaría completada para el 2028, que representa el fin de su primer cuatrienio como gobernadora y año electoral.

“Estamos hablando de un impacto ambiental distinto. En el caso de la PR-10, estamos hablando sobre 22 puentes, lo que conlleva también una declaración de impacto ambiental. Ese proyecto está en pañales, en término de cuándo pudiera estar listo finalmente y cuánto sería el retorno de la inversión, cuánta gente transita por esa PR-10 versus las que transita por la PR-5. Todas esas evaluaciones se tienen que hacer”, sostuvo González Colón.