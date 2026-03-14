La Comisión de Banca, Seguros y Comercios de la Cámara de Representante comenzará a evaluar un proyecto de ley que busca que las instituciones bancarias permitan realizar transferencias electrónicas diarias de hasta $1,000.

En la actualidad, el límite diario de transferencia de dinero por la ATH Móvil es de $500.

La propuesta, conocida como la Ley para Expandir los Límites de Transferencia de Fondos Persona a Persona (P2P), fue presentada el pasado lunes por los representantes Joe Colón Rodríguez, Jerry Nieves Rosario y Luis Jiménez Torres. La misma precisa que se busca “requerir a las instituciones financieras y proveedores de redes de transferencia electrónica que operan en Puerto Rico ofrecer a sus clientes un límite de transferencia diaria de hasta un mínimo de $1,000; establecer mecanismos de seguridad; y para otros fines relacionados”.

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La medida destaca en su exposición de motivos que el sistema financiero se ha beneficiado de aplicaciones móviles o plataformas electrónicas, que permiten a los usuarios enviar dinero de manera inmediata.

No obstante, se identificó como una traba el que se imponga una limitación de dinero de la que los consumidores pueden disponer.

“Diversos consumidores han señalado que los límites de transferencia diaria establecidos por algunas instituciones financieras resultan restrictivos, lo que dificulta la realización de transacciones legítimas entre individuos, familiares, pequeños comerciantes y profesionales independientes”, dice la medida.

Se indicó que, para promover el desarrollo económico y la inclusión financiera, se busca aumentar el límite diario de transacciones a $1,000.

“Esta Ley tiene el propósito de asegurar que los usuarios de servicios de transferencias electrónicas P2P tengan la capacidad de realizar transferencias diarias de, al menos, $1,000 sin impedir que las instituciones financieras establezcan límites mayores o adopten medidas adicionales de seguridad y gestión de riesgo”, destaca el proyecto.

Según el sistema de trámite legislativo, todavía no se ha fijado la fecha de la primera vista pública sobre la medida.