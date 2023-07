El gobernador Pedro Pierluisi y el director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación, Fernando Lloveras San Miguel, reconocieron que hoy día solo se conserva un 18% de los terrenos en Puerto Rico.

Dijeron sin embargo, que la meta es elevar el porcentaje a un 33% en la década de 2030.

“Ahora mismo se está conservando como el 18%, pero hay otras medidas que podemos ir tomando en el camino, incluyendo medidas legislativas para aumentar ese porcentaje. La meta es que para el 2030, lleguemos a ese 33%”, dijo Pierluisi al anunciar hoy junto con el sub secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Tommy Beaudreau, los nombramientos de nuevos integrantes de la Junta de Síndicos del Fideicomiso de Conservación, desde el antiguo acueductos de Río Piedras, en terrenos del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico.

Pierluisi dijo que a nivel mundial la meta establecida es de un 30%, “pero aquí queremos ser un poco más ambiciosos y por eso, el Fideicomiso propone que sea el 33%”.

Lloveras San Miguel destacó a su vez, que hay que mirar la isla completa “como un ser viviente” para que sea sustentable.

“La sustentabilidad tiene mucho que ver con nuestra huella, con cómo reducimos nuestro impacto como seres humanos, pero al final del día el denominador común o la base de la sustentabilidad está en la funcionalidad de los ecosistemas. Estuvimos seis años mirando todo este proyecto con muchas capas de información científica y ahí fue que llegamos al 33%, más que nada para retar a todos los puertorriqueños, al gobierno, a las empresas, a todos los que vivimos en esta isla porque como ciudadanos tenemos que entender que no podemos seguir consumiendo de una manera ilimitada y desorganizada”, subrayó el director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación.

“Tenemos que lograr que esos corredores que hemos hablado, que esas conectividades y esos sistemas biológicos, estén en funcionamiento porque cuando hablamos de servicios ecosistémicos y de soluciones basadas en la naturaleza esos son los que nos van a dar esa protección, son los que nos dan los nutrientes en la comida, los que nos dan las aguas limpias, los que nos dan las costas limpias para nuestro turismo. Todos esos servicios no los podemos tener si no tenemos una isla funcional”, acentuó el también presidente de la organización ambientalista “Para la Naturaleza”.

Dijo que a nivel mundial en los últimos tres años ha habido un movimiento global y en diciembre pasado en un congreso de biodiversidad firmaron 198 países diciendo que hay que proteger el 30% para el 2030.

“Hay muchas formas de llegar a ese 33% y las estamos explorando todas que son desde adquisiciones, servidumbre, protecciones legales mediante legislación y mediante reglamentación de agencias. Hay diferentes formas legales de hacer la protección y de tener esos sistemas en funcionalidad”, enumeró.

Lloveras San Miguel también dijo que es importante el Plan de Uso de Terrenos porque adopta muchas áreas naturales a ser protegidas.

El Gobernador sostuvo que hay asuntos que la rama legislativa puede atender y otras que la rama ejecutiva del gobierno debe atender. Mencionó como ejemplo que el corredor ecológico del noreste se protegió mediante ley y que además, también él emitió una orden ejecutiva para que no se pueda utilizar el mecanismo de exclusión categórica para llevar a cabo obras de construcción en los terrenos protegidos.

Primera Hora preguntó al gobernador su parecer sobre varias medidas que están pendiente en la Legislatura y que buscan proteger mediante ley unas quince reservas naturales que fueron declaradas reservas por órdenes ejecutivas, pero los decretos fueron derogados por el ex gobernador Ricardo Rosselló.

“Tendría que evaluar cada una de ellas (las piezas legislativas), dijo Pierluisi. En cuanto a Mar Chiquita, una de estas reservas, indicó que “hay una controversia, pero el alcalde (de Manatí, José Sánchez) retiró un proyecto de ley que permitía algún tipo de desarrollo en el área y básicamente está comprometido a conservar el área para el disfrute de la población, sin que lleve a cabo construcción que tenga impacto significativo en el ambiente”, indicó.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez indicó por su parte, que se expresó a favor de las medidas legislativas “pero haciendo la aclaración de que en conjunto con el proyecto se le asignen fondos al Departamento para el manejo adecuado, porque para poder declarar una reserva es necesario tener empleados y planes de manejo eficientes”.

Cynthia Manfred, del colectivo de vecinos, Guarda Ríos se dirigió en la actividad para recabar el apoyo del personal presente de la administración del presidente Joe Biden para que se detenga el proceso de canalización del Río Piedras, que lleva a cabo el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

“Hay que parar y pensar. Es un mal uso de los dineros de Estados Unidos. Esos mismos $2.6 billones se pueden utilizar sabiamente. Ellos saben cómo porque en Estados Unidos hacen buena obra”, reclamó Manfred.

“Nosotros sufrimos de inundaciones, pero del río han sido cuatro en 52 años. Por problemas pluviales, por pluviales viejas y rotas, todo el tiempo. Entonces, no nos hace sentido que nos maten el río y todo el bosque para arreglar una cosa que es de mil en cientos y de la que nos podemos proteger de otra manera. Existen un montón de soluciones basadas en la naturaleza”, sostuvo la líder comunitaria.

Indicó que algunas de las obras de ingeniería del proyecto de canalización “han ayudado porque la expansión del canal Margarita, cerca de Plaza Las Américas ha bajado la intensidad de las inundaciones en Puerto Nuevo, pero hay que establecer el balance”.

“Vamos a seguir matando todo lo que nos rodea porque tenemos miedo, o vamos a planificar mejor, tomar diferentes medidas de mitigación y el resto de la vida, los otros miles y miles de días vamos a tener el resto de los servicios ecosistémicos que nos van a salvar”, indicó

Pierluisi al reaccionar a las expresiones de la líder comunitaria dijo que le ha expresado reservas al Cuerpo de Ingenieros de que la obra se lleve a cabo de la forma en que está propuesta. “En eso consistentemente he levantado la reserva y sin hablar por el sub secretario veo que él está como inclinado a ayudar”, agregó.

Nuevos miembros del Fideicomiso

La doctora Ana María García Blanco y el abogado Roberto Serrallés se incorporarán como nuevos miembros de la Junta de Síndicos del Fideicomiso de Conservación y Blas Fonalledas fue reelegido para un segundo mandato. El subsecretario Beaudreau también anunció el nombramiento de la secretaria adjunta de pesca, vida silvestre y parques del departamento del Interior Shannon Estenoz como enlace del Departamento con el consejo asesor del Fidecomiso.

“Durante más de 50 años, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico ha preservado los ricos y diversos ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de Puerto Rico. Los nuevos miembros de la junta de síndicos continuarán este largo legado y servirán como pastores de la misión del Fideicomiso para proteger y conservar las tierras y aguas de Puerto Rico, inspirar a los administradores del patrimonio natural e histórico y promover la conservación en todo el archipiélago”, dijo Beaudreau.

El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico (The Conservation Trust of Puerto Rico), es una organización no gubernamental sin fines de lucro establecida en 1968 entre el Departamento del Interior de EE.UU. y el Gobierno de Puerto Rico.

Los tres miembros de la junta, nombrados conjuntamente por la secretaria de lo Interior, Deb Haaland y el gobernador Pierluisi, desempeñarán sus funciones durante tres años y ayudarán a llevar a cabo la misión del Fideicomiso en nombre del pueblo de Puerto Rico.

El anuncio se produjo durante una visita de dos días a la isla del subsecretario Beaudreau. Hoy, el subsecretario y la secretaria adjunta Estenoz participaron en una mesa redonda en Río Piedras con líderes comunitarios y socios federales sobre el impacto de la crisis climática en la isla y los esfuerzos de la administración Biden-Harris para apoyar una base sólida para el crecimiento sostenido.

El miércoles, el subsecretario viajó a la Reserva Natural de Cabezas de San Juan, en Fajardo, donde se encuentra la Laguna Grande, una de las tres bahías bioluminiscentes de Puerto Rico. El Fideicomiso adquirió la mayor parte de las tierras y aguas que componen la reserva natural en 1975, salvaguardando los ecosistemas naturales y la biodiversidad única de la zona.