Que si noviembre es el Mes de la Diabetes, que el 11 de noviembre es el Día del Veterano, que el 19 de noviembre se conmemora el Día del Descubrimiento de Puerto Rico y el 27 de noviembre es el Día de Acción de Gracias.

Pudiese que el calendario incluyera uno que otro día importante para este mes que recién empieza. Pero, un legislador descubrió que no existe un calendario oficial para establecer todas las conmemoraciones y fechas importantes que se han aprobado mediante legislación. Por ello, propuso crear la “Ley General de Proclamas de Puerto Rico”, una medida que unifica, armoniza y actualiza el amplio marco de días, semanas y meses de concienciación y conmemoraciones reconocidos por ley.

PUBLICIDAD

La propuesta es del representante del distrito 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón, Ángel Morey.

“Con esta ley proponemos poner orden donde hoy hay dispersión. Unificamos criterios, corregimos duplicidades y modernizamos nomenclaturas y fechas para que el Estado, los municipios y las organizaciones cuenten con un calendario oficial claro y funcional, que maximice el impacto educativo y cívico de cada conmemoración”, expresó el representante en comunicado de prensa.

La medida enmienda y reenumera artículos en decenas de estatutos, deroga disposiciones redundantes u obsoletas y establece reglas uniformes para la divulgación de proclamas, la coordinación interagencial y la planificación anual de campañas. Asimismo, dispone que el Departamento de Estado publique un Compendio Anual de Proclamas como referencia pública y operacional.

“Esto no es un ejercicio nominal; es eficiencia gubernamental. Un calendario coherente reduce costos administrativos, evita mensajes encontrados y mejora la coordinación entre agencias, municipios y el tercer sector. Cada campaña contará con métricas e indicadores, de modo que el esfuerzo público se traduzca en resultados reales para la ciudadanía”, añadió el presidente de la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia.

El proyecto será referido a vistas públicas para recibir ponencias de agencias, municipios, academia, organizaciones sin fines de lucro y sector privado.