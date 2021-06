La Cámara de Representantes se presta a aprobar en una sesión sabatina un presupuesto de $10,112 millones, en el que se le dará énfasis a evitar recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), se le ha buscado una alternativa al recorte de $44 millones al fondo de equiparación de los municipios, así como se le dará un apoyo especial al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, informó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa.

El presupuesto que se llevará a votación se configuró utilizando como base lo proyectado por la Junta de Supervisión Fiscal, que también sometió una medida $10,112 millones ante la Legislatura. Pero, principalmente, descarta la propuesta hecha por el gobernador Pedro Pierluisi, cuya base presupuestaria fue de $10,345 millones. La diferencia representaba un aumento de $233 millones a lo proyectado por la Junta.

En entrevista con Primera Hora, Santa explicó que “jamás” hubiesen usado como base la propuesta del primer ejecutivo, pues reconocen que en los pasados años la Legislatura ha fallado en lograr un equilibrio que permita que sea su presupuesto el que prevalezca sobre el de la Junta de Supervisión Fiscal.

“El presupuesto que nosotros usamos como base es el presupuesto sometido por la Junta. De hecho, que fue el primer presupuesto que llegó a la Legislatura. El del gobernador llegó una semana y pico después, esa es la realidad. Llegó después del Mensaje de Presupuesto (realizado el 18 de mayo)”, estipuló el legislador.

Agregó que, “del arranque, el presupuesto del gobernador ya había sido descartado. Ya la Junta decía que ese tipo de presupuesto no lo iban a avalar. Por lo tanto, no tenía sentido tú trabajar con un presupuesto que ya del arranque la Junta dijo que no servía”.

Los cambios más trascendentales del presupuesto, de un monto específico de $10,111,870 millones y que se desarrolló en una comisión conjunta entre la Cámara y el Senado, son en la distribución de fondos que se realiza para lograr cumplir con muchas de las peticiones realizadas por Pierluisi.

“Los cambios logrados son similares a los cambios que quería el gobernador. La mayoría lo hemos logrado, otros no. Hemos logrado los principales, lo más importantes”, expuso.

Especificó que, “partiendo del presupuesto de la Junta, nosotros teníamos, entre otros objetivos, tres principales. Uno era mitigar el recorte que se le hace la UPR, mitigar el recorte del fondo de equiparación de los municipios y dar un apoyo al Recinto de Ciencias Médicas”.

A tales fines, se identificaron $163 millones para la UPR. Esto representaría que se le designarían mucho más de los $94 millones que la Junta proyectó recortarle a la principal institución universitaria del país.

Indicó que parte del dinero proviene de una cuenta que era manejada por el Departamento de Hacienda y que fue creada para pagar la deuda pública de la Autoridad de Carreteras. Otros $47 millones provienen de una cuenta que estaba congelada para el Fondo de Becas de la UPR y que la institución no tenía acceso.

Comentó que el dinero se dirigiría para inversión e investigación, entre otros fines.

En cuanto a los municipios, Santa informó que no podían reponer los $44 millones recortados en el plan fiscal al fondo de equiparación a los municipios. Por ello, agruparon partidas de varias agencias, como Carreteras, Educación, así como Recreación y Deportes, con el que crearon un pote de “poco más de $70 millones”. La idea es que las agencias subcontraten a los municipios para hacer tareas de mantenimiento con miras a mitigar el impacto de la pérdida del dinero.

“El golpe de fondo de equiparación, eso no hay forma de reponerlo. Aquí tenemos que ser creativo para darle el dinero de otra manera, que es lo que el gobernador no ha entendido”, manifestó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda.

Por otro lado, Santa informó que han tomado unos sobrantes de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) de $8.3 millones y otro del Departamento de Salud de $6.9 millones, el cual estaba dirigido al pago de nómina, para asignarlos al Recinto de Ciencias Médicas.

En otros temas, Santa informó que el Negociado de la Policía solicitó dinero para una nueva academia de cadetes y comprar equipos. Indicó que en la investigación que realizaron identificaron unos $138 millones sin utilizar por este negociado que ayudarían a contratar a 400 nuevos cadetes. Mientras, señaló que tienen otro sobrante de $21 millones disponible para la compra de equipo.

“Hay dinero disponible para eso”, sostuvo, al establecer que no había necesidad de incluir más dinero para la Policía.

Expuso que el pago del Bono de Navidad quedó englobado en las partidas conferidas a las agencias y que el Departamento de Justicia cuenta con $3.8 millones para nómina y costos relacionados para atener la violencia doméstica, abuso infantil y delitos sexuales.

Santa aceptó que no se incluyeron los $83 millones para el aumento salarial de los empleados, pues la Junta ha recalcado que es necesario que se apruebe el plan de clasificación y retribución.

Indicó que, en cambio, aprobaron $10 millones para que se inicie un plan piloto que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) comiencen el proceso de reclasificación a empleados de contabilidad y finanzas. Comentó que, si funciona este plan piloto, buscarían que se liberen los $83 millones para continuar con la reclasificación en Educación, Salud, Corrección y Seguridad Pública.

Además, se consignó una partida de $90 millones para pagar la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ingresaron al gobierno con el cambio a LUMA Energy para administrar la transmisión y distribución de energía en la Isla.

Santa insistió en que estos cambios introducidos al presupuesto fueron dialogados principalmente con los jefes de las agencias y con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

“La decisión de aprobar esto o no, este presupuesto, es bien sencilla. Este presupuesto realmente es de la Legislatura y lo hemos trabajado en comunicación con el ejecutivo y en comunicación con la Junta. Yo no te puedo garantizar que lo van a aprobar ambos (Pierluisi y la Junta). Pero, no se ha hecho a lo loco y no se ha hecho solo. Pero, es el presupuesto de la Legislatura. Aquel que quiera un presupuesto que esté un poco más cercano a la realidad social y económica del país, ese es el presupuesto de la Legislatura, que es el que es posible. Si usted le vota en contra a este presupuesto, está avalando el presupuesto que sometió la Junta a la Legislatura, el original. O sea, aquel que le vote en contra a este presupuesto está a favor al presupuesto que sometió originalmente la Junta, porque esa es la otra opción. No hay una tercera opción”, concluyó Santa.

Aunque la sesión cameral comenzó alrededor de las 10:30 a.m. Se espera que la discusión del presupuesto comience en la tarde, luego de que la mayoría del Partido Popular Democrático se reúna en un causa. Ya se hizo la salvedad que los trabajos pudiesen concluir pasadas las 6:00 p.m.