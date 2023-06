Las cámaras legislativas llevarán a votación en la tarde de hoy, la versión final del presupuesto de gastos de funcionamiento del gobierno de Puerto Rico con cargo al fondo general para el año fiscal 2023-2024, tras los últimos ajustes que el hizo al documento la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque Cámara y Senado tenían hasta ayer miércoles 28 de junio para aprobar la versión final de la medida, la JSF les concedió hasta hoy en la tarde a las cámaras legislativas para ratificar el presupuesto que asciende a más de $12,700 millones.

Las sesiones en ambos cuerpos legislativos están convocadas para las 2:00 de la tarde.

“La medida no tiene controversia”, dijo a Primera Hora el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito”Hernández Montañez.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez indicó que la expectativa es que la resolución que asigna el presupuesto de gastos del gobierno esté hoy mismo en el despacho del gobernador Pedro Pierluisi.

“El presupuesto que está saliendo de la Legislatura es mejor que el presupuesto que se nos sometió”, dijo Santa Rodríguez, cuya oficina imprimía esta tarde las copias del extenso documento en su versión final para circularlo a los legisladores.

“Esto se atrasa porque nosotros accedimos a incluir unas enmiendas adicionales que tenía la Junta al presupuesto y que nosotros vimos que en esencia no quitan nada. Se trata más bien de algo cosmético, técnico. Es un ajuste de números”, sostuvo el legislador.

Precisó que el ajuste es en las partidas del Pay as you Go (plan de pensiones) asignadas a las agencias. “Los $2 millones de las pensiones ya están. Lo que pasa es que ellos (la JSF) lo segregan por agencia según los empleados están retirados de esa agencia. Parece que hubo un error y ellos lo quisieron ajustar. No es nada del otro mundo y nosotros accedimos a esos cambios”, explicó Santa Rodríguez.

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez dijo que su delegación se encuentra en espera recibir el borrador final de la resolución de presupuesto 2023-2024 para hacer “una evaluación concisa de la misma” y determinar cómo votarán.

“Nuestra delegación ha estado evaluando cada uno de los cambios y modificaciones realizados a la resolución del presupuesto desde su radicación. Agradezco a los compañeros de delegación que han estado pendiente de cada acción relacionada con el presupuesto. En estos momentos nos encontramos en espera de que se nos suministre, por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara, la resolución final para entonces evaluar la misma con detalle”, dijo Méndez Núñez.

“Vamos analizar todo, no sólo la distribución de las partidas presupuestarias, sino también el lenguaje final de la pieza legislativa antes de emitir cualquier comentario sobre el mismo. En su momento, después de ese análisis, nos expresaremos sobre la medida”, agregó.

Ayer miércoles, antes de que el Senado concluyera los trabajos del día, el portavoz novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz atribuyó a la JSF el que la medida no se bajara a votación el miércoles, como había dispuesto el ente federal.

“Hay una situación técnica que impide que el documento que se va a firmar como comité de conferencia y que se va a radicar en Cámara y Senado esté listo. No son causas atribuibles a la Legislatura, es el formato que utilizó la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros llegamos a las 11:00 a.m. y van a ser cerca de la medianoche y... ese documento todavía no está listo”, dijo Rivera Schatz.

La Cámara de Representantes también cerró los trabajos el miércoles sin llevar a votación el plan de gastos del gobierno.

Rivera Schatz sostuvo que, previo a su consideración en la sesión de este jueves, la delegación del PNP quiere tener la oportunidad de analizar el documento y los cambios que se le realizaron al mismo como resultado de la notificación de incumplimiento que presentó la JSF. De lo contrario, votarán en contra.

“Si no tenemos la oportunidad de leerlo, pues, tendremos que votar en contra con un voto explicativo y cederle al gobernador (Pedro Pierluisi) el espacio que le corresponde a él y a su equipo de trabajo para analizar el documento, si es que tiene los votos aquí para aprobarse aun cuando le votemos en contra”, advirtió Rivera Schatz.