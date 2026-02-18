Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas debido a un camión con desperfectos mecánicos en el kilómetro 16.1 del Expreso 22, en dirección de Toa Baja hacia Bayamón.

Agentes adscritos a la División de Autopista Buchanan informaron que se trata de un camión Mack 600, color blanco, que quedó detenido en el mencionado tramo. Al momento, se encuentran en espera de la remoción del vehículo.

Según el informe, en el área se reporta alto volumen de tránsito mientras se atiende la situación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas para evitar mayores congestiones.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas como la carretera PR-2 o las salidas 16 y 17 del Expreso hacia la urbanización Monte Claro.

Se recomienda además precaución si tramita la zona.