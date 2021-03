Se retiró en días recientes de la judicatura, tras desempeñarse por casi 15 años en el Tribunal de Apelaciones, pero el también expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Vizcarrondo Irizarry no litigará en los tribunales, ni tampoco regresa al Capitolio con un contrato de asesoría.

Su pensamiento a favor de un pacto de libre asociación sigue invariable. Vizcarrondo, sin embargo, tampoco regresa a la arena política. Aunque se mantendrá fuera de las luchas internas del Partido Popular Democrático (PPD), sí consignó que la Pava tiene que hacer una introspección y adecuarse a los tiempos, si quiere mantenerse como una opción viable en las urnas.

Sin la toga, con unas cuantas canas en su cabellera y vestido de ropa casual, el ahora exjuez aseguró en entrevista con Primera Hora que, desde la sociedad civil, pero “no en una trinchera política” promoverá el consenso a través de liderazgo participativo y un proyecto de País.

“Tengo mi visión ideológica y he sido un gladiador de mis ideales autonomistas cuando estaba en la política, pero cuando te pones la toga dejas atrás la política y ahora decidí que no me voy a meter en controversias políticas. No vuelvo a puestos electivos, ni voy a ser asesor legislativo, ni abogado del PPD”, estableció.

A sus 65 años, dijo, que vivirá de su pensión de retiro y del Seguro Social, escribirá un libro y no descarta incursionar en la academia.

“Yo quiero empujar el carrito del País dónde lo pueda hacer, dónde Dios me ponga”, sostuvo Vizcarrondo, quien en 1990 revolcó un avispero en el PPD cuando en una asamblea en Ponce presentó una enmienda para establecer que cualquier desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA), tenía que ser no colonial y no territorial.

-¿Cómo ve al PPD en el 2024?

No es digno para un pueblo estar en una situación colonial, así que debe haber un esfuerzo de País, de todos los sectores políticos, para terminar la situación colonial de Puerto Rico. El que crea que no hay un problema colonial en Puerto Rico, que vea las actuaciones de la Junta de Control Fiscal.

-¿Está definido el PPD, o la indefinición le va a seguir quitando apoyo, convirtiéndose en una tercera fuerza en Puerto Rico?

El PPD ha sido un instrumento de servicio al pueblo y el pueblo le ha dado el endoso y el mandato para que dirija el País en unos momentos y en otros, se lo ha quitado. Me parece que ese partido tiene que hacer una introspección de por qué el pueblo le está quitando el apoyo para que se ponga a la altura de los tiempos.

-En la década de 1990, el exgobernador Rafael Hernández Colón lo llamó a usted y a otros autonomistas, plumitas liberales, ¿dónde está parado ahora Carlos Vizcarrondo?, ¿Cómo ve al soberanismo?

Carlos Vizcarrondo siempre ha sido el mismo, pero, hoy se ubica en la política como ciudadano puertorriqueño de querer empujar el carrito del País y lo que quiero hacer, que es sentarme a escribir. Yo no quiero ser abogado de partes ganando chavos, coger un contratito, quiero aportar a las futuras generaciones con la experiencia que amasé de un liderazgo participativo, que respeta, que escucha que busca consensos. Creo que el País necesita desesperadamente consensos. Si en este nuevo cuatrienio no se utiliza la herramienta del consenso cuando hay más de cinco partidos representados en la Asamblea Legislativa, estamos abocados a que el barquito siga dando vueltas en el mismo lugar.

-¿El soberanismo tiene futuro dentro del PPD o debe moverse a otras alianzas y a buscar esos consensos?

Los lineamientos de la libre asociación están claramente establecidos en la resolución 1541 de la asamblea general (de las Naciones Unidas) y los puertorriqueños que crean en esa alternativa tienen que dar las luchas, porque prevalezca esa opción conforme a los lineamientos del derecho internacional, de lo contrario estamos hablando de una alternativa territorial y colonial.

-¿Por qué la soberanía no puede florecer dentro del PPD?

No quiero ceder ante la tentación de ubicarme en mi rol previo. Lo que yo viví era que había que hacer camino empujando y fue una generación que se atrevió a empujar ante un liderato avasallador como el don Rafael Hernández Colón.

-¿Qué piensa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del papel que hizo Manuel Natal en San Juan?

Como ciudadano reconozco que esa colectividad presenta y ahora, sus representantes en la Asamblea Legislativa, estoy seguro que van a presentar, una perspectiva y un enfoque que creo que es saludable que esté en la Legislatura.

-En el caso de Natal, probó que saliendo del PPD puede ser una opción y él viene de las filas suyas, las filas soberanistas, ¿qué piensa?

Hay una persona bien querida en el liderato PPD que me echa la culpa (de haber sembrado la semilla) y si yo soy el culpable de las semillas que yo sembré, para nada que me arrepiento de ellas. La demostración que hizo Manuel Natal fue el resultado del trabajo que realizó en la Asamblea Legislativa.

-¿Qué tiene que decir sobre la nueva legislatura pluralista?

Hay un refrán que dice no trates de lograr cosas distintas haciendo las mismas cosas. Ahora la voluntad del País obliga a que hagamos algo diferente. Vamos a tener que aprender a hacer legislación oyéndonos.

Vizcarrondo apostó al consenso y al liderato participativo para que el gobierno pueda funcionar con una legislatura diversa. “En esos cuatros años (en la presidencia de la Cámara de 2001 a 2004) puse en práctica lo que es un liderato participativo y de búsqueda de consenso. Creo que esa es la herramienta que tiene usar el País ahora para resolver los problemas más grandes que tenemos como pueblo”, aseveró el exjuez y exlegislador.

“Ya no van a poder venir descargues de medidas importantes a las tantas de la noche con el País durmiendo y la mayoría de un partido empujando su agenda legislativa. Así tome horas la discusión de una medida, va a ser rica porque vamos a tener el insumo de visiones diversas”, agregó.

Para evitar el tranque recomendó que la prioridad deben ser las agendas comunes. Dijo que las plataformas de los partidos tienen muchas coincidencias. “Después que aprueben las cosas, como se dio una dinámica de respeto de y compañía en unos y otros, eso va a cimentar el camino para que cuando vengan los issues difíciles en los que no hay acuerdo”, subrayó.