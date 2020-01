En apoyo a los manifestantes y en repudio a las “mentiras” de Wanda Vázquez, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que el municipio proveerá asistencia y servicios a las personas que se congreguen esta noche en el Viejo San Juan para exigir la renuncia a la gobernadora.

La información la proveyó en una extensa declaración escrita en la que tronó contra Vázquez. Entre otras cosas, la acusó de tener un gobierno “insensible” y “mezquino”. Pero, sobre todo, subrayó que la que posiblemente sea su contrincante en la candidatura a la gobernación para las elecciones del 2020 “le queda grande la silla de Fortaleza”.

Todas las expresiones estuvieron relacionadas a la supuesta indignación que dice siente el pueblo ante un gobierno que supuestamente no ha respondido de manera correcta a la emergencia suscitada a causas de varios terremotos reportados en el suroeste del país.

“Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3,000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficiencia de un gobierno federal, que no supo manejar la emergencia y un gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle al gobierno federal para defender a nuestra gente. Lo menos que podíamos pedir como pueblo era que tras esa pérdida de más de 3,000 y tras el verano del 2019, el gobierno de turno, ahora dirigido por Wanda Vázquez, hubiese aprendido que este país no tolera más la corrupción y el abuso por una sencilla razón: cuando el gobierno no funciona en una emergencia la gente muere. Así de sencillo”, sostuvo Cruz.

Asimismo, dijo que la gobernadora no ha entendido la urgencia de salvar vidas en medio de la emergencia y que “el pueblo no aguanta más mentiras ni más abusos”.

“El descubrimiento de un almacén en Ponce con suministros suficientes sembró indignación en nuestra gente. Los visuales de nuestros niños y viejos durmiendo en el piso cuando había catres, la gente pidiendo agua cuando había miles de botellas, la gente sin luz cuando había generadores, la gente pidiendo comida cuando había estufas de propano y comida enlatada quedarán para siempre grabados en nuestra memoria colectiva. Y ahora no era el gobierno federal el insensible y el de Puerto Rico cómplice; ahora es el gobierno de turno de Wanda Vázquez el que le niega la ayuda a los nuestros arriesgando su vida en el proceso. Ahora es Wanda Vázquez la que miente y ante la evidencia clara admite hoy que sabía de la existencia de los almacenes. La admisión la hace sin que se sienta que tiene ni una pizca de remordimiento por el dolor causado”, expresó.

Gobernadora @wandavazquezg no juegue con las palabras. Si usted conocía del almacén pq no lo dijo desde un principio y pq no dio instrucciones de que se entregarán los suministros. https://t.co/I8XUHwF3S3 — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) January 23, 2020

Pidió a los manifestantes que marcharán desde el Capitolio hasta la calle Fortaleza a hacer un reclamó pacífico.

“La militancia puede ser a la vez pacífica y contundente, pero sabemos que quizás el gobierno se sienta culpable y opte por atacar en vez de acatar los deseos del país. Es por eso que, como en otras ocasiones, el municipio de San Juan tendrá disponible los siguientes servicios”, informó la alcaldesa.

Los servicios, que se proveerán en la alcaldía de San Juan, ubicada frente a la Plaza de Armas, consisten en atención médica por parte de paramédicos de Emergencias Médicas municipal, doctores y enfermeras. También se permitirá el uso de los baños en la Casa Alcaldía, los empleados de limpieza se harán cargos de las calles y la Policía Municipal trabajará en el manejo del tráfico.