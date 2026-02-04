El Municipio de Carolina cerró hoy su balneario como medida preventiva ante el deterioro significativo de las condiciones del mar.

La determinación, que busca proteger la vida de residentes y visitantes, ocurre luego de que el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre inundaciones costeras y oleaje elevado, con olas rompientes de entre 10 y 14 pies de altura, además de vientos del norte de 20 a 25 nudos con ráfagas superiores, condiciones que representan peligro real para bañistas y navegantes.

Ante esta situación, el alcalde José Carlos Aponte exhortó a hoteles y complejos turísticos de la zona de Isla Verde a orientar a sus huéspedes sobre los riesgos y a restringir el acceso al mar en la medida de lo posible.

El municipio indicó a través de declaraciones escritas que también activó un plan especial de vigilancia en las áreas costeras, reforzando los patrullajes de la Unidad Marítima de la Policía Municipal en coordinación con agencias estatales, con el objetivo de orientar al público y prevenir que personas entren al agua mientras persistan estas condiciones.

En Aguadilla se tomó la misma medida desde ayer, luego de que el alcalde Julio Roldán reportara que el mar provocó daños en el Parque Colón y en otras áreas cercanas a la costa.

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a mantenerse alejada de la costa mientras persista la fuerte marejada.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología para conocer la evolución del estado del mar y las condiciones del tiempo.