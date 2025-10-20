El Municipio de Cataño dio inicio este lunes al evento “Siete días de Ayuno y Oración por nuestro pueblo”, una jornada que se extenderá hasta el domingo, 26 de octubre, con encuentros diarios de una hora desde las 6:30 a.m. en la tarima Edwin Rivera Sierra, ubicada en el Frente Marítimo.

La sesión inaugural se realizó hoy, lunes, en el noveno piso de la Casa Alcaldía debido a las condiciones del tiempo, y contó con la participación de empleados municipales, líderes comunitarios y ciudadanos.

Durante la semana, se elevarán oraciones y peticiones por temas como la salud, en especial la de pacientes de cáncer, las autoridades, la niñez, la juventud y los adultos mayores.

“Este espacio de ayuno y oración busca unirnos como comunidad para fortalecer la fe, la esperanza y los valores que nos distinguen”, expresó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

“En momentos de retos, la solidaridad, el compromiso ciudadano y la voluntad de seguir reconstruyendo juntos son nuestra mayor fortaleza y meta”, añadió.

Por su parte, la primera dama Bethzaida Rodríguez Torres destacó que cada amanecer será una oportunidad para agradecer, pedir fortaleza y reafirmar los valores que definen a Cataño. La administración municipal también recordó que, como establece el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico, el pueblo se encomienda a Dios como guía, lo que inspira su gestión basada en la rectitud, la transparencia y la sensibilidad.